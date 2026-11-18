三星堆天府機場文化展廊。(本報德陽傳真)

AI摘要 文章摘要整理： 四川德陽三星堆與成都天府國際機場合作打造文旅融合專案，在香港超級樞紐博覽會上獲國際肯定，成為以文化帶動空港商業創新的示範案例。

近日，2026超級樞紐博覽會在香港亞洲國際博覽館舉行。在博覽會期間舉辦的亞太機場非航論壇上，由四川德陽三星 堆管委會與成都天府國際機場聯合打造的「三星堆文旅融合專案」獲評「面向未來最佳實踐案例」，全亞洲僅五個名額。

2026超級樞紐博覽會圍繞設計與開發、營運與效能、聯運與未來交通，旨在搭建全球航空領域高水準對話與合作平台。亞太機場非航論壇聚焦機場非航業務發展，面向行業開展商業最佳實踐案例遴選與發布，旨在發現、展示和推廣面向未來的機場商業創新實踐。

「三星堆文旅融合項目」由「神鳥之翼—三星堆天府機場文化展廊」、「堆堆堆咖啡」主題門店和「三星堆文創旗艦店」組成，集文化宣傳、藝術欣賞與商業消費於一體，將古蜀文明從博物館延伸至空港。「神鳥之翼—三星堆天府機場文化展廊」位於連接兩座航站樓的空側連廊，以三星堆出土文物中的「神鳥」元素為核心展現考古成果；「堆堆堆咖啡」主題門店與三星堆文創旗艦店則打造兼具視覺衝擊力和想像力的消費場景。

該項目於今年6月26日正式開放，截至10月底已累計接待旅客超過兩百萬人次。未來，三星堆將繼續探索文化遺產與現代生活的連接方式，推動三星堆文化以更加豐富的形式融入公眾生活，讓古蜀文明在當代煥發新的生機。