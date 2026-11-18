演員郭笑自導自演「象棋的故事」。(本報北京傳真)

AI摘要 文章摘要整理： 第四屆國際獨角戲劇節以19部作品登台，透過多元表演形式呈現獨角戲的思辨深度、真實質感與觀眾互動魅力。

隨著獨角戲「象棋的故事」、「馴鹿寶貝」分別在北京國家大劇院、北京劇院上演，第四屆國際獨角戲劇節近日拉開帷幕。本屆戲劇節將有19部海內外邀演作品陸續登台，涵蓋話劇、默劇、肢體劇、影像與魔術等多元表演形式。

獨角戲又被觀眾稱作「內心戲」，以思辨性、深刻性著稱。以本屆戲劇節的劇碼為例，「象棋的故事」通過下象棋剖析戰爭創傷，「馴鹿寶貝」反思人際關係邊界感，「橘子糖的味道」聚焦「沉默」帶來的隱性傷害，「沉江」借杜十娘的傳奇故事犀利拷問身分枷鎖，一部部作品，演的是旁人看不見的內心經歷、隱秘心事。

獨角戲的另一重魅力在於「真」，如實呈現著生命的複雜性。「馴鹿寶貝」改編自英國喜劇演員理查．加德的經歷：他備受陌生人的騷擾、跟蹤與精神控制困擾，可又因事業不得志暗暗享受這種「被關注」。「傑羅姆．貝爾」以故事主角為名，以自傳式演講詮釋一位「離經叛道」舞蹈家的藝術狂熱。

獨角戲只有一位演員，卻能演出「千軍萬馬」。演員既是故事中的「我」，也是講述這個「我」的人，有時還會短暫成為自己記憶中的其他人。通過創造性改編和觀眾的想像力，所有角色會共同完成精妙的「在場」。

觀眾，也是必須「在場」的人。由郭笑導演並出演的「象棋的故事」改編自斯蒂芬．茨威格的同名小說。郭笑表示，為了讓觀眾無障礙地「在場」，創作時把原著中的國際象棋改為中國象棋，並融入許多中國元素：用說書人的口吻講述故事，緊湊不乏幽默；倒背全篇「木蘭辭」，贏得全場掌聲；融入四大名著內容、戲曲表演元素，增加了故事的貼近性和衝擊力。

國際獨角戲劇節歷經幾屆耕耘，如今已有越來越多的知名戲劇人、演員參與獨角戲創作，觀眾也越來越樂意走進獨角戲劇場，從一種看似「孤單」的戲劇形式中尋覓溫暖。