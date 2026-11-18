北斗時空產業發展論壇17日在北京舉辦，會上由中國衛星導航定位協會發布《2026中國北斗產業發展指數報告》。（中新社）

AI摘要 文章摘要整理： 中國北斗產業發展指數發布，顯示終端應用快速增長、滲透率突破90%，並在新場景與國際化布局帶動下持續升級。

11月17日在北京舉辦的北斗時空產業發展論壇上，中國衛星導航定位協會發布《2026中國北斗產業發展指數報告》。數據顯示，截至2026年上半年，中國各種類型的北斗終端設備（不含消費類電子）應用數量已接近4200萬台／套，較去年同期增加近900萬台／套，年增約27%，北斗綜合應用滲透率更突破90%，顯示其在各行各業與民生領域的普及度持續攀升。

根據央視新聞報導，報告進一步揭示在大眾消費與地方發展的最新進度。2026年上半年，國內智慧手機出貨量達1.24億部，超過98%支援北斗定位；搭載北斗終端的乘用車出貨量約1000萬輛，具定位功能的電動自行車銷量也達2600萬輛。在17個重點省份測算中，北京的北斗產業發展指數及市場化、產業化、國際化三項細分指數均居全國之首；北京市經濟和資訊化局副局長陳朝暉透露，未來將建立場景、能力與專案三張清單，拓展地下空間、橋梁隧道及智慧網聯汽車等規模應用。

面對傳統行業滲透率已處高位、存量市場趨於飽和的現況，業界與專家針對未來發展提出觀點。中國衛星導航定位協會會長張輝峰直言，當前亟需挖掘全新應用場景以激活增量市場，推動北斗從導航系統升級為數位經濟與實體經濟的統一時空底座；報告亦指出，低空經濟、智慧網聯汽車及具身智慧機器人等新賽道正持續釋放需求，帶動產業投融資活躍。

北斗衛星導航系統目前在軌運行衛星達50顆，並已全面完成在軌升級。行業應用方面，交通穩居第一梯隊，通信、自然資源、應急與農業居第二梯隊，金融與衛生健康行業亦實現梯隊進階；區域發展則由京津冀、珠三角、長三角等五大熱點區域引領，北京、廣東、上海、江蘇與湖北躋身第一梯隊。

此外，北斗產業在國際化發展上也迎來模式躍遷，告別過去單純的硬體外銷，轉向「硬體＋軟體＋解決方案＋本地化營運」路線，使出口產品呈現「量減價增」趨勢，高附加價值產品占比持續提高，為全球用戶提供更可靠的定位導航授時服務。

北斗組網模擬圖。（取材自中國衛星導航系統管理辦公室）