中製貨運無人機「長鷹-8」完成投送測試 號稱能飛越台海
中國7噸級貨運無人機長鷹-8完成投送測試，官方強調其具備大載重、長航程與短距起降能力，後續將用於物流、應急及海島運輸。
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中國7噸級貨運無人機長鷹-8完成投送測試，官方強調其具備大載重、長航程與短距起降能力，後續將用於物流、應急及海島運輸。
央視披露，中國製7噸級大型貨運無人機「長鷹-8」近日完成運輸投送試驗，後續將面向應急保障、海島運輸等場景開展合作，引發關注。儘管官媒對於長鷹-8的報導都未提及軍事用途，但研發團隊曾聲稱該無人機能飛越台灣海峽。中國國防部也曾就長鷹-8首飛成功評論指，「解放軍反分裂反干涉的手段會愈來愈豐富」。
央視17日報導，根據中國兵器工業集團消息，中國自主研製的7噸級大型運投無人機長鷹-8，圓滿完成運輸投送試驗。無人機按預定航線平穩起飛，抵達投放區域後於300公尺高度實施空投，貨盤按指令自動出艙、傘花精準綻開，隨後安全返航、平穩降落。
報導表示，試驗依次完成裝載檢查、航線裝訂、起飛爬升、空中巡航、艙門開啟、自動投放、傘繩回收、返航降落及落點評估等環節。報導形容，「各系統工作穩定、數據鏈路通暢」。試驗重點檢驗了貨盤模組化裝載、300公尺高度投放、自動出艙時序控制、傘繩回收及落點評估等關鍵能力。
長鷹-8長17公尺，翼展達到25公尺，18立方公尺超大容積的貨艙，能兼容多型標準航空貨櫃與專業冷鏈運儲箱，並且在15分鐘內就可以完成裝卸，大幅提升物流週轉效率。同時，長鷹-8起飛重量達到7噸，載重能力3.5噸，最大航程超過3000公里，具備高原起降和最短200公尺的短距起降能力，可以適應不同環境的起降條件。
報導稱，長鷹-8正從試驗驗證走向場景合作。後續將面向物流、應急保障、海島運輸、生鮮冷鏈等場景，開展支線運輸、應急投送等合作。
長鷹-8於今年4月首飛成功。「央視軍事」當時採訪這架無人機總設計師耿建中，提問稱「那豈不是說（長鷹-8）從鄭州這邊出發，然後向東的話可以穿過台灣海峽？」耿建中回應稱，「可以有的，這是我們的基本能力。只要是中國的領土，我們的快遞都能使命抵達。」
長鷹-8近日完成運輸投送試驗，重點檢驗貨盤模組化裝載、300公尺高度投放、自動出艙時序控制、傘繩回收與落點評估等能力，並確認各系統運作穩定。 該機長17公尺、翼展25公尺，起飛重量7噸、載重3.5噸，最大航程超過3000公里，並具高原起降與200公尺短距起降能力，因而被視為大型遠距貨運平台。 研發團隊曾表示長鷹-8具備飛越台灣海峽的基本能力，國防部也曾稱反分裂反干涉手段會更豐富；不過官媒報導仍以民用物流、應急保障與海島運輸為主。
精華 FAQ
長鷹-8近日完成運輸投送試驗，重點檢驗貨盤模組化裝載、300公尺高度投放、自動出艙時序控制、傘繩回收與落點評估等能力，並確認各系統運作穩定。
該機長17公尺、翼展25公尺，起飛重量7噸、載重3.5噸，最大航程超過3000公里，並具高原起降與200公尺短距起降能力，因而被視為大型遠距貨運平台。
研發團隊曾表示長鷹-8具備飛越台灣海峽的基本能力，國防部也曾稱反分裂反干涉手段會更豐富；不過官媒報導仍以民用物流、應急保障與海島運輸為主。
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