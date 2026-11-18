AI摘要 文章摘要整理： DeepSeek因單週調用暴增、算力吃緊，對長對話與每日使用量祭出限額令，引發用戶對歷史內容失效與免費模式未來走向的強烈討論。

憑藉高性價比 與全免費策略迅速竄紅的AI大模型DeepSeek ，近日因後端算力資源嚴重吃緊，針對一般用戶的App 與網頁版祭出多項限制措施，其中「不再支援超過七天不活躍的長對話」一規迅速引爆輿論，衝上微博熱搜榜。DeepSeek官方已證實限額措施屬實，表示純屬算力緊張下的無奈之舉，目前建議用戶新開對話或自行匯出歷史紀錄，但尚未公布解除限制的具體時間表。

自11月15日起，大批DeepSeek用戶陸續收到「因算力不足，不再支持超過七天不活躍的長對話」的系統提示。此次規則收緊主要源於平台單週調用量暴增超過800%，導致伺服器嚴重失衡；為緩解壓力，官方除對閒置對話設下7天（部分用戶反映僅72小時）期限外，也同步將單次輸入上限縮短至約4萬字，並新增每日對話總量與單條修改次數上限，觸頂即提示「使用額度已達上限」。

這項「限額令」在社群掀起熱烈討論與兩極反應。許多將AI作為角色扮演或「虛擬伴侶」的情感陪伴型用戶，因累積數千輪的專屬人設與故事線無法接續，在網路上哀嚎「心血全毀」；不過也有科技圈博主反諷，將寶貴算力消耗在「與AI談戀愛」實屬浪費。有趣的是，官方評論區並未一面倒要求「繼續白嫖」，反而湧現大量用戶留言呼籲官方「盡快開通付費會員通道」，甚至掀起自學API串接的討論熱潮。

此次限制除了衝擊娛樂與情感陪伴族群外，受創最深的還包括仰賴長上下文進行高強度生產力作業的用戶，如撰寫論文的研究生、備戰高考的學生以及需要反覆除錯的程式開發者。許多用戶抱怨，長對話一旦因超時遭鎖定，先前耗費心血「餵養」的背景資料與邏輯脈絡便付諸流水。

截至目前，DeepSeek的一般用戶端產品仍維持全免費營運模式，且官方尚未發布統一透明的限額規則說明。這場由「七天限制」引發的風波，不僅凸顯當前AI應用爆發式增長背後的算力瓶頸，也為大模型廠商如何在免費普及與商業化變現之間取得平衡，拋出一道現實難題。