信小呆8年前中了支付寶大獎，大獎號稱價值將近1億人民幣。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 信小呆因抽中「中國錦鯉」大獎爆紅，卻因獎品多為有限制的權益而辭職奔波兌換，最終花光積蓄、背負壓力並一度陷入憂鬱。

還記得八年前抽中1億元大獎、被封為「中國錦鯉女孩」的信小呆嗎？當年她因一場網路抽獎一夕暴紅，從國企IT工程師變成人人稱羨的幸運兒，還興奮發文：「我下半生是不是不用工作了？」沒想到這份看似天大好運，最後卻讓她付出不小代價。近日，信小呆的1億獎品清單、辭職兌獎花光積蓄，及中獎後出現憂鬱傾向等話題再度登上熱搜，當年令人羨慕的錦鯉人生，如今看來多了幾分唏噓。

2018年9月29日，支付寶聯合200多家商戶在微博 發起「尋找中國錦鯉」抽獎活動，號稱送出價值上億元的全球免單大禮包，吸引超過300萬人轉發參與。最後公布唯一得主，正是在北京一家國企從事IT工作的天津女孩信小呆。消息曝光後，她的微博粉絲短短幾天從約600人暴增至114萬，成為全網焦點。

但這份號稱價值1億元禮包，並非可自由運用的現金，而是由14個國家、200多家商戶提供的免費消費、體驗及折扣權益，包括指定機票、飯店住宿、餐飲、景點門票及郵輪行程等，而且不少項目設有一年使用期限。近日網友重新翻閱清單，發現部分獎品使用條件相當有限，例如美國飛行訓練雖免學費，當地食宿、交通須自費，還有羅馬機場提供一家三口使用100次快速通道，以及加拿大旅遊局寫下「誠摯歡迎」邀請，讓網友直呼不可思議。

為了趕在期限內兌獎，信小呆辭去原本工作，展開環遊世界之旅。但她後來透露，行程其實受到獎品清單限制，各地都有指定日期，部分旅遊只免機票或住宿，其他開銷仍得自己負擔。為了配合兌換期限，她不斷奔波，花掉20多萬元人民幣積蓄，還刷爆信用卡，密集行程更讓身體吃不消，曾形容旅行期間跑醫院的次數，比前半生加起來還多。

中獎帶來的流量也曾讓她接下不少商業合作，但熱度消退後，廣告邀約逐漸減少。2020年，她曾合作推出「1元轉讓中國錦鯉」活動，後因合作方帳號涉及虛假認證等問題遭平台關閉，她也因此被微博禁言三個月。2021年，信小呆公開談及近況，坦言沒有工作、沒有存款，還被查出有憂鬱傾向，重新求職時也發現IT專業技能已經落後。

據悉，信小呆後來考取教師資格證，2025年至2026年已回到老家，重新從事IT相關工作，欠款也大致還清。她曾在2025年生日發文，形容生活平淡得有些無聊，卻是如今最大的安心。

揚子晚報近日聯繫信小呆，但她婉拒採訪，表示現在只是素人，不願再回應相關話題。