11月17日，2026年APEC工商領導人峰會舉行主題為「亞太經濟新圖景與合作新機遇」的工商對話。這是百度集團創始人、董事長兼首席執行官李彥宏（右二）在工商對話上發言。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： APEC深圳峰會上，多位科技領袖聚焦AI與機器人發展，李彥宏警示應用落地不足恐引發泡沫，雷軍與王興興則看好無人工廠與人形機器人前景，但也點出算力、泛化與量產難題。

2026年亞太經濟合作會議（APEC ）工商領導人峰會11月17日在深圳登場，多位科技界領袖齊聚探討人工智慧（AI）與機器人發展前景。其中，百度 創辦人兼董事長李彥宏公開示警，指出當前AI在應用層的滲透「低於預期」，若無法解決實際問題並轉化為企業利潤，龐大的算力投入恐將吹起泡沫；而小米集團創辦人雷軍 與宇樹科技執行長王興興也分別就無人工廠、人形機器人商機及未來算力挑戰提出最新觀點。

會議最新現場發言顯示，李彥宏指出AI涵蓋GPU晶片、雲端基礎設施、大型模型及應用層等環節，但最終價值來自應用。目前許多企業導入AI後收入與利潤並未明顯提升，李彥宏強調，若AI無法解決大眾生活的實際問題，再多算力投入也可能只是泡沫，產業應從大型模型競賽轉向實際應用，當前最緊迫的，是找到AI真正適合的應用場景。

雷軍同樣認為，過去四年產業投入大量資源，但真正落地獲利的應用仍有限，他看好AI將優化製造業並逐步打造「無人工廠」，更預言AI進入物理世界後，人形機器人市場規模未來甚至有望超越汽車產業。

針對AI與機器人產業的落地瓶頸與未來走向，業界領袖在「共建開放普惠的人工智慧創新生態」專題研討中展開深入交流與討論。

宇樹科技創始人兼執行長王興興直言，目前機器人發展最棘手的問題是「模型泛化能力不足」，業界期盼同一個模型能讓機器人進入不同家庭與工作場景後立即執行任務，無須每換場景就重新訓練；他判斷結合今年全球技術突破，泛化能力已接近突破臨界點，並呼籲業者加強合作以擴大整體市場規模，不應只關注眼前的市場占有率。

近幾年在中美科技競爭的背景下，AI迎來技術快速迭代，各方面資金投入呈倍數增長，導致算力與雲端資源價格、Token消耗量持續快速攀升。

王興興進一步提醒，未來機器人領域的基礎層算力需求可能遠超多數人想像，此外包括機器人安全性，以及當產品需求從數萬台躍升至數百萬甚至數千萬台時，整個產業鏈在生產製造、產品可靠性與售後服務體系上的承受力，都是業界邁向規模化商用前必須克服的嚴峻考驗。

深圳進入APEC時間，17日舉行的「機器人嘉年華」活動上，由智元與宇樹科技等公司研發的500多台各類人型機器人集體亮相。活動聚焦生活服務、智慧製造、應急守護、人機協作四大方向，並設置22個機器人應用場景，展示深圳作為中國科技樞紐的頂尖創新實力。（路透）