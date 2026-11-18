2026年APEC領導人會議在深圳舉行，深圳街道、地鐵樞紐、公交站台等地，都裝點盛會標識。(新華社)

亞太經合會(APEC )第33次領袖峰會11月18日至19日在深圳登場，峰會期間更將首度舉行美中俄三方元首會晤。這是中國25年來第三次主辦APEC，前兩次分別是2001年上海與2014年北京，這25年間中國的國際角色變化巨大。

聯合報香港特派員李春撰文指出，中國三次辦APEC的選址正是一條「由大而強」的發展軌跡：2001年上海APEC對應中國加入世界貿易組織(WTO)，走全球化道路、融入世界；2014年北京APEC與中國成為全球第二大經濟體相連；2026年深圳APEC則對應科技新時代，選在中國科技創新之城，顯示中國要參與起草全球治理規則。

2001上海 渴望融入世界

2001年APEC非正式領袖高峰會在上海科技館舉行，附近街道皆被武警封鎖(左圖)，時任中國國家主席江澤民（右圖右）及美國前總統布希（右圖中）與俄國總統普亭（右圖左）身著唐裝走在一起。(聯合報系資料照片)

2001年10月，第九次APEC領袖峰會在上海舉行，距離美國發生911恐攻才一個多月。中國當年GDP約9.5兆元人民幣，排名世界第六。

中央社指出，當時中國正處於加入WTO前夕，渴望被世界接納，選址上海就代表開放、擁抱全球化、願意遵守國際規則。

會場選在浦東的上海國際會議中心，各經濟體領袖身穿唐裝拍下經典大合照。上海沒有另外蓋專用場館，而是直接利用浦東正在發展的金融商務區和交通配套，會後場館照常舉辦國際會議與企業論壇。這屆峰會通過《上海共識》，並發表APEC首份反恐聲明。同年12月11日，中國正式加入WTO。

2014北京 開始主導議程

2014年APEC會議在北京舉行，左圖為會議主題綵燈(新華社)，右圖右為中國國家主席習近平與美國前總統歐巴馬一同觀賞煙火秀（歐新社）。

2014年是習近平上台後第二年，中國在首都北京第二次主辦APEC，會中通過中國推動的「亞太自貿區北京路線圖」，展現中國不只願意融入世界，也有主導議程的能力。

中國在2010年超越日本成為全球第二大經濟體，同年工業產值首度超過美國；2014年GDP約63.6兆元人民幣，是2001年的6倍多。

這次會場走出市中心，設在距離北京市區約60公里的懷柔雁棲湖。與上海融入商務區的做法不同，北京打造了一整片獨立會議區，配置酒店、貴賓別墅及接待設施。國際會議中心以「鴻雁展翼、漢唐飛揚」為設計理念，會後持續發展為「國際會都」，2017年「一帶一路」國際合作高峰論壇圓桌峰會也在這裡舉行。

2026深圳 科技之城登台

第三次主辦，中國選了深圳。中央社認為，北京當局想藉著這座最早也最成功的經濟特區傳達持續開放的訊號，呼應本屆「開放、創新、合作」的口號。

香港01指出，2025年中國GDP約140.1兆元人民幣，是2014年的兩倍多。深圳的研發經費占GDP比重達6.67%，國際專利申請量也連續多年居全國城市之冠，華為、騰訊、比亞迪、大疆等科技企業都在這裡。環球時報引述深圳大學特聘教授王玉主稱，2001年上海APEC時，中國人均收入剛過1000美元，現在已接近1萬5000美元。

主會場是福田香蜜湖的深圳國際交流中心，總投資約人民幣100億元。前身是1985年開業的香蜜湖度假村，2020年關閉後重新規畫。深圳不像北京另闢近郊會議區，而是把國際會議設施放回城市核心，透過舊區更新，打造結合會議、金融與文化的新片區。

不過中央社也提醒，各國現在對中國的期待已不只是開放市場，還包括補貼企業、產能過剩等問題；加上科技競爭與政治體制差異，貿易爭端已逐漸演變成國安議題，越來越多國家選擇對中國「去風險，而非脫鉤」。

👉無人機送餐、超充之城… 外籍客讚深圳 科技感強像美國

👉美企占2成陣仗最大 12領袖峰會川普未列名單

👉習近平APEC峰會發表講話 支持成立「世界灣區經濟合作聯盟」

場外加映 美中俄峰會選在麒麟山莊

在各國對中國態度出現變化的背景下，本屆峰會另一個焦點是19日下午在深圳麒麟山莊登場的美中俄峰會。美國總統川普、中國國家主席習近平與俄國總統普亭將同場會晤，這是史上首次三方峰會。

據聯合報記者現場觀察，山莊門口布滿交警與黑衣便衣人員，入口旁設有大型安檢鋼棚，附近景點不開放、公車也暫停停駛。這裡的安保嚴密程度，比起香蜜湖主會場與前海國際會議中心「有過之而無不及」。

麒麟山莊占地38萬平方公尺，1997年建成啟用，是深圳官方重要的接待場所。習近平的父親習仲勳晚年曾到此休養、鄧小平夫人卓琳也曾在此生活，已故北韓領導人金正日2006年1月也曾下榻於此。

2001年，中國辦APEC是為了被世界接納，25年後，美中俄三國元首在中國的城市同場會晤。

👉直擊美中俄會晤場地 神祕「麒麟山莊」比APEC主會場戒備更森嚴

👉普亭要和習近平吃早餐 俄盼三方會談發聯合聲明