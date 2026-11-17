紅果短劇常態性在官網上慶功。（取材自紅果短劇微博）

AI摘要 文章摘要整理： 紅果短劇以免費、短篇與演算法推薦迅速擴張，日活已超越愛奇藝等四大長影音平台總和，同時因侵權與低品質內容問題加強治理並拓展電視端市場。

「人一旦沾上紅果就徹底完蛋，根本不是熬夜追劇，而是熬通宵了」，這句網友的形容，道出中國短劇平台紅果短劇的驚人黏著度。隸屬字節跳動旗下的紅果短劇，以免費觀看、每集僅數分鐘的短劇為主，靠廣告收入支撐營運，搭配演算法推薦，讓觀眾一部接一部往下看，迅速累積龐大用戶，甚至在每日活躍用戶數上超越愛奇藝、騰訊視頻、優酷及芒果 TV四家長影音平台的總和。

根據QuestMobile數據，紅果短劇2026年9月月活躍用戶達4.3億，較去年同期成長81.8%；7月每日活躍用戶約1.68億，年增107%，已超過上述4家長影音平台每日活躍用戶數的總和。若以使用時間來看，2026年第三季，紅果短劇每位用戶平均每天使用時間約151分鐘，在月活躍用戶超過1億的主流App中排名第一，顯示短劇已不只是零碎時間的娛樂選擇，更逐漸成為許多人的日常消遣。

紅果短劇的吸引力，來自內容節奏快、情節反轉密集，題材包括重生復仇、真假千金、豪門恩怨及逆襲翻身等，通常幾分鐘就能推進一段高潮，讓觀眾很難停下來。近年平台也大量引進AI生成的漫劇，降低製作成本、加快內容供應。不過，作品大量湧入，也帶來劇情雷同、品質參差不齊等問題。

這個虛擬人物直接就叫陳昊宇。（取材自紅果短劇微博）

紅果短劇17日公布肖像侵權專項治理成果，截至今年10月，累計攔截、下架及修復疑似侵權作品4萬3992部，其中99％是在作品上架前由平台主動攔截。此外，平台今年也陸續處理低品質、內容雷同及違規作品，10月處理相關微短劇2萬426部，9月攔截違規作品8231部，7月則下架1萬2347部違規AI劇。

這波治理也與女星趙麗穎提告有關。她因肖像權爭議，控告紅果營運公司及抖音相關企業，指有創作者利用AI換臉、融合臉部特徵等技術，將她的容貌合成角色並用於商業宣傳，案件已於11月10日開庭，目前尚未宣判。不只趙麗穎，易烊千璽、張婧儀、楊紫等中國藝人都曾傳出肖像遭短劇平台不當使用，跟曾在「如懿傳」扮舒妃的陳昊宇同名的虛擬演員雖然換了性別成為男性，紅果也照樣大剌剌宣傳粉絲突破30萬，根本沒把真人放眼裡。

除了手機市場，紅果也開始布局電視端，字節跳動近期招募電視端產品經理，準備開發大螢幕服務，並研究會員訂閱等營運方式。從免費短劇迅速累積用戶，到進一步挑戰傳統影音平台，紅果的崛起不只反映觀眾觀看習慣改變，也讓短劇從原本被視為零碎娛樂的內容形式，成為影音市場不可忽視的新勢力。