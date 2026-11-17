網友發文截圖。(取材自瀟湘晨報)

AI摘要 文章摘要整理： 西安一家紙巾品牌因提供面試者50元交通補貼引發網友熱議，意外走紅後訂單增至3.05萬單、銷量成長約60%，老闆也提醒大眾理性購物。

「雖然他們公司的人說業績不怎麽好，但是他們居然還會給來面試的人交通補貼，這一刻真的讓我感到了溫暖人心。」陜西西安的一位網友日前在社交平台分享了自己的求職經歷。視頻中，她展示了該公司給面試者準備的紅包，裡面裝有50元人民幣(約7美元)，引發熱議。該公司意外走紅後銷量猛增60%，訂單迅速突破3萬件，老闆則呼籲理性消費。

瀟湘晨報報導，一名求職者日前在社群平台分享面試經歷，表示這家公司即使業績不佳，仍準備50元紅包補貼面試者交通費，讓她感受到溫暖。這份貼心舉動引發討論，也讓今年5月才成立的紙巾品牌受到關注。

該公司老闆張力表示，西安通勤成本不低，搭乘大眾運輸往返可能花費15元，若搭計程車則要二、三十元，因此公司從今年6月起提供每名面試者50元交通補貼。他前後購買300多個紅包，已發出約185份，雖然對初創公司是一筆不小的支出，但希望多少能幫助前來求職的人。

品牌意外暴紅後，訂單大增，公司緊急安排生產。張力說，走紅前累積約1.2萬單，之後抖音銷量增至3.05萬單，增加約60%。公司也依照網友意見調整產品尺寸，推出方便放入包包或車內的小包裝。

除了銷量攀升，求職詢問也大量增加。張力表示，招聘平台每天約有1000人詢問，後台累積三、四千則訊息，團隊目前約50人，仍在招募主播、新媒體營運及客服等人員，尚缺十多人。

張力表示，感謝網友支持，但希望大家量入為出、理性購物，不要盲目跟風。他也祝福求職者工作順利、前程似錦。