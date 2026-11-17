趙同學個人帳號截圖。（取材自極目新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 趙同學從2019年北大補錄入學，到以專業第一讀完碩士，近日再獲公派前往瑞士蘇黎世大學攻讀博士，展現逆境中持續向上的求學歷程。

還記得2019年以高考 536分「撿漏」考進北京大學 的那名趙同學嗎？曾經因為分數過低，被北京大學三次退檔的他，如今已從北大研究生畢業，更獲得公費留學機會，將前往瑞士 攻讀博士學位。趙同學近日在社群平台發文，感謝國家資助及師長多年來的支持，並表示自己有機會從農村走向世界，希望能看得更遠、學得更多；網友也紛紛祝福他「學有所成」、「一定會有不一樣的人生」。

極目新聞報導，趙同學在貼文中寫道：「七年燕園路，一紙公派書」，感謝祖國提供資助，讓他有機會繼續攻讀博士學位；貼文最後，他以「心存希冀，沐光而行，不負所托」勉勵自己，並宣布下一站將前往瑞士。從申請文件可見，趙同學所屬院系為北京大學地球與空間科學學院，預計前往瑞士蘇黎世大學攻讀博士學位。

回顧趙同學的求學歷程，2019年北京大學透過河南省「國家專項計畫」招收八名理工類學生，旨在定向招收貧困地區學生，考生須符合當地連續三年戶籍及學籍等條件。趙同學當年高考成績536分，僅高出一本線34分，恰好達到北大在該計畫中的第八名投檔線。

然而，北京大學當年以考生分數偏低、可能難以完成學業為由，三度提出退檔申請，均遭河南省教育廳駁回。事件引發輿論關注後，北大於2019年8月11日發布情況說明，宣布依照程序對兩名遭退檔的河南考生進行補錄，趙同學因此順利進入北大。

2023年，趙同學本科畢業後，以專業第一名的成績考取北京大學古生物學與地層學專業碩士研究生。今年5月，他順利通過碩士論文答辯並取得學位。

如今，趙同學將前往瑞士攻讀古生物學博士學位，展開下一階段的求學旅程。消息曝光後，網友紛紛留言祝福，稱讚他靠專業第一證明自已，「金子總會發光」。