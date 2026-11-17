憑藉短劇「被裁掉的女孩」暴紅的AI虛擬演員「方桃子」，此前因發布美瞳品牌「NUTNUTLOOK堅果力」商業廣告。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： AI虛擬演員方桃子因美瞳廣告宣稱佩戴舒適遭認定虛假宣傳，廣州監管機關對營運公司開罰6.82萬餘元並要求停播。

憑藉短劇「被裁掉的女孩」暴紅的AI虛擬演員「方桃子」，此前因發布美瞳品牌「NUTNUTLOOK堅果力」商業廣告，在片中以第一人稱宣稱「我的美瞳戴了一天，都很舒服」，當時便因虛構體驗掀起網路爭議；如今行政處罰結果正式出爐，廣州市番禺區市場監督管理局認定該廣告構成虛假宣傳且未取得醫療廣告審查證明，近日對其營運方廣州我的影視文化傳媒有限公司重罰6.82萬餘元人民幣，並責令停止發布。

揚子晚報報導，方桃子帳號今年8月初發布首支商業代言影片，這個由演算法生成的虛擬角色不僅大讚佩戴舒適，還提醒觀眾「可以放心眨眼」。監管部門調查後認定，虛擬人物生理上根本無法真實佩戴隱形眼鏡，宣稱長時間舒適純屬虛構使用效果，加上美瞳屬於高風險醫療器械，不得隨意發布廣告或利用代言人推薦，因此依法開罰。

營運方負責人坦承，團隊在法規審查上確實疏忽，目前已下架影片並宣布暫停所有商業合作，把重心放回原創內容。

該廣告從先前曝光到如今罰單落地，在網路社群持續引發大批網友嘲諷，「AI連眼球都沒有，戴的哪門子美瞳？」、「方桃子：我戴了一天很舒服。你連眼皮都沒有」；也有人打趣建議，「AI下次代言空氣，至少不用證明自己呼吸過」，更有網友精闢總結，「AI可以沒有法律人格，但公司有。」

方桃子作為AI短劇女主角出道後，該劇全網播放量迅速突破2億，使她在短短30天內狂吸逾40萬粉絲，今年11月粉絲數更攀升至55.6萬，60秒以上短影音廣告報價一度喊出25.8萬元的天價。然而此次風波重創形象，該帳號近期已出現持續掉粉現象。

北京律師沈雅玲指出，AI數位人本身不具備獨立法律人格，雖不受代言人條款約束，但廣告主與營運公司仍須對內容真實性負起全責。