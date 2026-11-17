現場有觀眾高舉寫著「衡陽衡陽，出門遛狗請牽繩」的挑釁橫幅。（取材自南方都市報）

AI摘要 文章摘要整理： 湘超婁底賽區四強賽前，有球迷在場外拉起侮辱衡陽的橫幅並高喊不文明口號，警方24小時內介入，對2名主要涉案者拘留5日。

根據「湘超」聯賽婁底賽區組委會16日發布的官方通報指出，湖南省足球超級聯賽四強賽15日在婁底主場迎戰衡陽隊，開賽前，場外卻發生個別球迷呼喊不文明口號並拉起侮辱性標語橫幅的脫序事件。當地公安機關隨即迅速介入調查，認定相關行為已擾亂大型群眾性活動秩序，依法對主要帶頭的劉某某與王某等兩名涉案人員處以行政拘留五日，其餘參與起鬨的涉案人員則分別受到警告與罰款處分。

事件發生於11月15日開賽前的婁底主場館外，網傳影片顯示，現場有觀眾高舉寫著「衡陽衡陽，出門遛狗請牽繩」的挑釁橫幅，遭批評蓄意引發地域矛盾。組委會隔日發布通報嚴正譴責，直指上述行為「嚴重違背體育精神，損害聯賽形象」，而警方也在事發後24小時內迅速傳喚涉案人員到案並固定影像物證，祭出行政拘留等處罰，同時澄清此事件純屬賽前場外個別球迷的挑釁行為，與場上裁判判罰並無關聯。

事件在微博 等社群平台迅速登上熱搜，多數網友對警方的從嚴執法表示肯定，紛紛留言嘲諷「求仁得仁」、「看個球把自己看進拘留所，這下真的『抓了，進去了』」；也有關注地方聯賽的資深球迷無奈感嘆，好不容易帶起地方足球熱度，卻被少數害群之馬破壞風氣，直言「輸贏在場上解決，賽前搞這種侮辱性橫幅太掉價，罰得好！」

近年來，隨著各省市地方足球聯賽熱度不斷升溫，無論是先前的蘇超、村超或是此次的湘超，部分賽區在營造主場氛圍時，偶爾會出現球迷情緒過激、言語辱罵甚至肢體衝突的亂象，各地主辦單位因此屢次重申文明觀賽的底線。

婁底賽區組委會與當地警方此次在24小時內迅速祭出行政拘留重罰，展現出對賽場內外侮辱與挑釁行為「零容忍」的態度。組委會在通報最後也向廣大球迷發出公開呼籲，期盼各界能秉持理性、文明的態度觀賽，將熱情轉化為支持球隊的正向力量，共同維護健康有序的賽場環境與城市形象。