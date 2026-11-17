亞馬爾16日凌晨因疑似在社群平台轉發一段含有歧視亞裔元素的影片，引發網友不滿，相關話題登上微博熱搜。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 亞馬爾被指轉發辱亞裔影片後引爆輿論，但西甲證實相關截圖為偽造，澄清他並未發布，並已調查散播不實訊息的帳號。

繼法國球星姆巴佩後，效力於巴塞隆納的西班牙足球新星亞馬爾 （Lamine Yamal）也意外捲入種族歧視 風波，網路流傳他在社群平台轉發含有歧視亞裔 字眼的短影音，引發中國網友強烈反彈，要求他公開道歉，甚至呼籲合作品牌解約。事件16日出現逆轉，西班牙足球甲級聯賽（西甲）正式回函央視總台，證實網路流傳的相關截圖是惡意偽造，並非亞馬爾本人發布，已針對散播不實訊息的帳號展開調查。

界面新聞報導，事件於16日凌晨開始發酵，網路流傳一張疑似亞馬爾Instagram個人帳號的截圖，顯示他轉發一段二次創作短影音。影片素材據稱改編自動畫「南方四賤客」（South Park），標題為「14 y/o white girls that listen to Kpop」，意指聽南韓流行音樂的14歲白人女孩，內容則透過模仿亞洲人口音、混淆亞洲文化等方式製造嘲諷效果，甚至出現「ching chong」等歧視性字眼。

相關截圖曝光後，迅速在中國社群平台擴散，部分網友認為，即使影片原意是諷刺部分白人對亞洲文化的錯誤認知，也不應使用帶有種族歧視意味的詞彙。除了中國網友表達不滿，南韓及東南亞部分亞裔網友也指出，這類言論傷害的不只是華人，而是整個東亞裔族群。

隨著話題登上熱搜，不少網友要求亞馬爾出面說明。不過當時已有部分球迷與足球社群質疑網傳截圖真實性；相關報導也指出，網路上流傳的幾乎都是同一張截圖，缺乏其他有力證據。

為釐清事件真相，中國央視總台要求西甲聯盟核實並回覆。西甲16日下午致函總台，明確指出，網路上流傳的圖片是經過偽造的截圖，刻意讓畫面看起來像是發布在亞馬爾的官方Instagram帳號，實際上該內容從未出現在他的官方帳號。

西甲聯盟同時重申，堅決反對足球界及社會各種形式的種族主義與歧視行為，也強烈譴責以傷害他人為目的散播虛假資訊的行徑，目前已針對傳播不實消息的相關帳號啟動調查。

現年19歲的亞馬爾出身巴塞隆納青訓營，15歲便代表一線隊出賽；2024年更助西班牙奪得歐洲國家盃冠軍並獲選最佳年輕球員，迅速躍升足壇焦點，吸引愛迪達、OPPO、Visa及可口可樂等品牌合作。此次風波雖證實為假訊息，但也凸顯社群平台偽造公眾人物言論，極易引發跨國輿論與商業連鎖反應。

西班牙足球新星、巴塞隆納球員亞馬爾（Lamine Yamal）。(取材自微博)