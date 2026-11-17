AI摘要 文章摘要整理： 一名日本女遊客起初以時間比較中日高鐵票價，誤認中國高鐵偏貴；在網友以里程、速度與單位票價科普後，才發現中國高鐵其實更快且更划算。

近日，一則關於「日本 網友吐槽中國高鐵 貴後被震撼」的話題在社群媒體 上引發廣泛討論。一名到中國旅遊的日本女性遊客，在搭乘高鐵時因以「乘車時間」作為衡量票價的基準，一度認為中國高鐵收費過高；然而，在經過熱心網友提醒並親自核實兩國高鐵的實際運行里程與速度後，她對中國高鐵的營運效率與性價比深感震撼，並公開發文修正自己先前的看法。

事件起因於11月14日，該名日本女遊客在社群平台上分享自己在中國搭乘高鐵的經歷。她表示，自己購買了一張從西安東站前往襄陽東站的高鐵車票，票價為人民幣283元（折合約7000日圓），整個車程耗時約1小時40分鐘。她隨即將這趟行程，與日本國內熟悉的東海道新幹線進行對比，指出從東京搭乘新幹線前往濱松，車程同樣約為1小時30分鐘，自由席票價則為7800日圓左右。由於兩段行程的乘車時間與總票價相近，再加上近年日圓匯率走低帶來的體感價差，讓她直呼中國高鐵的定價「貴得離譜」。

貼文發布後，迅速吸引大批熟悉兩國鐵路系統的網友在留言區展開理性科普。許多網友指出，單純以「乘車時長」來比較兩地高鐵票價並不客觀，關鍵差異在於「實際行駛距離」與「列車運行速度」。根據鐵路營運數據，西安東站至襄陽東站的營業里程高達約434公里；反觀日本東京至濱松的新幹線距離，僅約257.1公里。換言之，在幾乎相同的乘車時間內，中國高鐵實際跨越的距離接近日本新幹線的1.7倍。

這種距離上的懸殊，主要源於兩條路線在運行時速上的差距。西安至襄陽路段由中國「復興號」智慧動車組擔綱，最高營運時速可達350公里，因此能在1小時40分鐘內完成超過400公里的長距離跨越；而日本東海道新幹線的最高營運時速約為285公里，在1.5小時內所能覆蓋的距離相對有限。若以更科學的「每公里單位票價」進行換算，中國高鐵該路段的平均每公里票價約為人民幣0.65元，而日本新幹線每公里票價則落在人民幣1.14元至1.24元之間，中國高鐵的實際單位里程價格僅約為日本的一半。

在看到網友們列出的具體數據與路線分析後，該名日本遊客隨即在評論區坦率回應道：「查了一下，西安到襄陽竟然有434公里！看來只是中國高鐵太快了，我簡直不敢相信。」這場原本可能演變為跨國網絡爭論的「比價風波」，最終在事實與數據的釐清下平和落幕。