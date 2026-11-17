華爾街日報近日刊登社論，質疑輝達執行長黃仁勳身邊人士的背景並使用爭議字眼，在中國社群平台引發強烈反彈。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 華爾街日報社論因以「非常中國的那種」形容相關人士並連結中國情報活動，遭中國網友指為歧視與有罪推定，要求道歉。

華爾街 日報一篇涉及輝達（Nvidia，另譯英偉達）創辦人黃仁勳 的社論，因使用「非常中國的那種」（very Chinese）形容相關人士的職業背景，引發中國輿論強烈反彈。文章不僅質疑黃仁勳身邊人士可能涉及中國情報活動，更在缺乏公開證據的情況下，將其職業背景與北京安全部門連結，被批將國籍、族群與間諜嫌疑掛鉤。中國社群平台「華爾街日報必須道歉」等話題迅速升溫，不少網友要求該報撤回文章並公開致歉。

這場爭議源於黃仁勳與中國女子黃樂（Alice Huang）的關係。黃樂曾任職新加坡企業Megaspeed International，該公司因涉嫌將輝達人工智慧（AI）晶片轉運中國、規避美國出口管制而受到關注。美國及其他國家情報機構懷疑黃樂可能與中國情報部門有關，黃仁勳與她的關係也因此受到關注。不過，目前相關情報指控尚未獲得公開證據證實。

華爾街日報編輯委員會在題為《Of Course Jensen Huang Had to Go》社論中，質疑黃樂缺乏明確的科技產業資歷，並指出她的金融工作背景涉及安排複雜商業交易，可能藉此掩蓋企業實際股權結構及最終受益人。文章進一步以「非常中國的那種」形容這類操作方式，並將事件延伸至中國情報活動及美國科技產業安全，認為華府不應低估北京取得先進人工智慧晶片與相關技術的企圖。

其中，「非常中國的那種」成為整篇文章最具爭議的用語。網路評論認為，該報一方面承認沒有公開證據證明黃樂受僱於北京安全部門，另一方面卻以中國政治體制及情報活動作為推論依據，甚至將特定商業手法與中國背景直接連結，形同先入為主的有罪推定。

有評論更將文章的思維，比擬美國歷史上的麥卡錫主義，憂心在美中科技競爭升高之際，華裔科學家、企業家乃至一般專業人士，都可能因中國背景而受到額外猜疑。也有聲音質疑，美國一方面標榜自由市場與公平競爭，另一方面卻將中國背景與國家安全威脅直接連結，反映科技競爭已逐漸泛政治化、泛安全化。

事實上，華爾街日報過去也曾因涉華用詞引發外交爭議。2020年2月，該報刊登美國學者米德評論文章，標題為「中國是真正的亞洲病夫」（China Is the Real Sick Man of Asia），當時正值新冠疫情在中國蔓延，標題被批帶有歧視意味，引發中國外交部抗議。該報中國分社當時更有53名員工聯名致信管理層要求道歉。