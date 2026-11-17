「慌啥子嘛」作為趙家班新劇「走馬上任」(見圖)的推廣曲，3小時點讚破100萬。(視頻截圖)

AI摘要 文章摘要整理： 川渝方言歌曲〈慌啥子嘛〉因AI仿聲趙本山暴紅，趙本山不僅買下版權還親自獻唱，上線後引發中年網友共鳴與周邊商機。

川渝方言歌曲「慌啥子嘛」，日前因網友利用AI合成喜劇演員趙本山的聲線翻唱而在網路暴紅，面對大眾熱烈敲碗，現年69歲的趙本山不僅沒有追究侵權，反而豪氣聯繫原作者買下版權並親自進棚錄製。「慌啥子嘛（趙本山版）」11月13日作為趙家班新劇推廣曲正式上線，短短三小時點讚便突破100萬，電商 平台也隨之出現相關歌詞的創意車貼商品，引發市場與網路熱議。

根據中國新聞周刊與極目新聞報導，原本只是眾多網路歌曲之一的「慌啥子嘛」，在被網友用AI模仿趙本山嗓音翻唱後迅速席捲短影音平台。趙本山得知後順應民意買下版權親自演繹，在官方公開的錄音室花絮中，他戴著耳機一句句反覆琢磨，並直言願意親唱的原因很簡單：「孩子們愛聽，那我就唱唄。」

真人版上線後在網路社群掀起巨大迴響，許多中年聽眾直呼聽著聽著竟莫名紅了眼眶。起初網友在聽到AI版時曾留言，「這嗓子一開，我DNA動了」，而當真人版推出時，更有不少網友感性表示，「小時候他逗我笑，長大了換他哄我」。有趣的是，也有部分聽眾第一時間懷疑真人版又是AI合成，直到錄音室影片曝光才確認是本尊獻聲，意外凸顯出AI時代下歌手還得自證「不是AI」的新現象。

這首「慌啥子嘛」歌詞以「別慌、慢慢來」為主軸，曲調舒緩，歌詞中「太陽下山有月亮爬上來，雲會在，花會開」深深撫慰了背負房貸、工作與家庭照護壓力的中年族群，讓人感受到真人演唱時獨有的氣息、沙啞與細微情緒，這是冰冷的AI技術難以複製的溫度。

隨著歌曲暴紅也帶動周邊商機，電商平台已有商家上架該曲歌詞的創意文字車貼，售價從幾元到十幾元人民幣不等。針對是否構成侵權的疑問，商家客服回應車貼先前已上架，且僅使用文字字體並未使用人物肖像，認為不會有侵權問題；而趙本山這場溫暖的「本尊打假」，也用歌聲提醒大眾在忙碌半生後學會放慢腳步。

趙本山在錄音棚錄唱歌曲。(視頻截圖)