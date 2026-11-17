2026南昌馬拉松爆發「同號雙胞」爭議。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 南昌馬拉松賽後爆出同號爭議，組委會調查後確認鄧姓女子偽造號碼布混入賽道，宣布終身禁賽並報請相關協會追加處分。

2026南昌馬拉松15日登場，吸引3.2萬名跑者參賽，沒想到賽後卻爆出「同號雙胞」爭議」。一名跑者檢視官方賽事照片時，發現另一名陌生選手竟佩戴與自己相同的參賽號碼，質疑有人偽造號碼布「蹭跑」。事情在網路上掀起熱議，南昌馬拉松組委會16日公布調查結果，確認一名鄧姓女子未取得參賽資格，卻偽造號碼布混入賽道，決定對她祭出終身禁賽處分，並報請相關田徑協會追加懲罰。

綜合媒體報導，這起事件起因於一名參賽跑者賽後瀏覽官方攝影平台，意外發現另一名穿著不同服裝的跑者，胸前號碼布竟與自己的編號完全相同。由於南昌馬拉松採實名報名，照片曝光後引發網友質疑有人冒用號碼、違規參賽，相關話題迅速在社群平台引起討論。

面對外界質疑，南昌馬拉松組委會工作人員16日上午表示，官方發放的正規號碼布均附有專屬防偽貼與計時晶片，若查實存在套號或偽造行為，絕不姑息。南昌馬拉松組委會隨即調閱沿途賽道監控影像，逐一比對後台報名與檢錄資料庫，並於當日下午「關於對2026南昌馬拉松違規參賽者的處罰決定」，表示經競賽部調閱賽事相關資料進行核實，確認一名鄧姓女子在未取得賽事參賽資格的情況下，偽造號碼布參賽，已違反競賽規程第16項處罰辦法。

組委會決定對鄧姓女子處以南昌馬拉松終身禁賽，並將違規事實報請江西省田徑運動協會及中國田徑協會，要求追加處罰。組委會也強調，將持續調查各類違規參賽行為，一旦查證屬實，將依規處理。

據了解，南昌馬拉松是經中國田徑協會認證的A1類賽事，也是江西省規模最大、等級最高的路跑比賽。本屆賽事於15日舉行，設全程及半程馬拉松兩個項目，總參賽規模達3.2萬人。

近年中國路跑風氣盛行，大型馬拉松賽事「一籤難求」，部分未中籤的跑者心存僥倖，冒用或偽造號碼布混入賽道。資深跑界人士指出，偽造號碼布不僅侵害中籤跑者的權益，一旦蹭跑者在賽道上發生突發傷病，組委會將因缺乏真實報名與緊急聯絡資訊而難以第一時間精準救援，甚至衍生保險理賠糾紛，因此各大A1類賽事近年均採取「零容忍」態度，從嚴從重追究違規責任。