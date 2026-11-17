中國興起用AI工具向客服殺價的風潮，有店家直接貼出公告呼籲消費者克制。（取材自快科技）

AI摘要 文章摘要整理： 中國網購出現AI代砍價新風潮，消費者可藉由反覆溝通爭取折扣與贈品，但也讓部分商家因客服負擔過重而貼公告呼籲節制。

隨著AI工具逐漸融入日常生活，網購議價也出現新玩法。中國不少消費者開始利用AI與電商 客服討價還價，從分析購物車、尋找隱藏優惠到爭取贈品，都能輕鬆完成，還有人成功省下數百元。有商家因此貼出公告，稱部分顧客利用AI工具進行「循環砍價」，已對客服造成困擾，呼籲顧客合理使用，也讓「商家公告勸顧客不要用AI砍價」的話題登上熱搜。

綜合極目新聞、大皖新聞等媒體報導，近期有網友在社群平台分享AI砍價成果，有一名消費者購買手工鐵鍋，原價210元（人民幣，下同，約31美元），交由AI與客服多次溝通後，最後以180元成交。另一名網友則讓AI分析購物車商品及價格走勢，挑選出有議價空間的洗地機，將原價2099元的商品談到1899元，不僅省下200元，還額外獲得價值199元的配套贈品。

甚至有上班族利用午休時間，讓AI代為詢問外套優惠，全程不必親自參與對話，就成功爭取到40元折扣。相關經驗在網路上流傳，也讓AI砍價逐漸成為新的網購省錢方式。

不過，這股風潮也讓部分商家吃不消。主營動漫周邊商品的店鋪「歪瓜出品」近日在首頁發布公告，表示理解消費者希望爭取優惠的心情，也不排斥正常、友善的議價，但近期有顧客利用AI高頻率、反覆與客服進行循環議價，大量占用客服時間，影響其他消費者的正常諮詢，因此呼籲顧客合理使用AI，避免重複議價。

對於AI代砍價，網路上的看法不一。支持者認為，AI能消除消費者不好意思開口議價的心理障礙，也能主動查找優惠券、會員折扣、價格保障及贈品等資訊，對不熟悉網購規則或沒有時間比價的人而言相當方便。

反對者則認為，消費者省下的溝通時間，實際上轉嫁給第一線客服，反覆對話也可能增加商家的營運負擔。另有電商從業人員指出，願意花時間議價的顧客通常具有一定購買意願，價格可能只是促成交易的最後關鍵，商家不宜一味排斥。