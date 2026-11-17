AI摘要 文章摘要整理： 中國AI短劇在海外快速走紅，但製作端雖省成本，獲利卻被投流和平台抽走，多數從業者仍陷虧損，業內甚至估計95%以上在賠錢。

中國AI短劇近來在海外爆紅，一名中專生以AI製作「愛上大難不死的男孩的女孩」，將「哈利波特 」改編成女版馬爾福(另譯為跩哥·馬份)愛上哈利的故事，單集成本約500至1600元人民幣(約70至223美元)，最高播放量達百萬次，還吸引歐美歌手JVKE留言致謝，以及好萊塢 製片人PJ Accetturo主動接洽。然而，業界指出，AI雖降低製作成本，相關從業者卻有95%以上仍在虧錢，到底錢被誰掙了？

綜合每日經濟新聞、新華社、證券時報報導，這部短片由博主「Foyege弗曳哥」創作。他會從角色角度思考表情與情感細節，再整理成提示詞交由AI生成。

據報導，中國短劇出海市場快速擴張，2026年中國以外的海外微短劇市場規模預計超過60億美元(約420億元人民幣)，年增67%；今年前九個月，海外市場下載量前十名的微短劇App均有中國背景，出海微短劇中AI劇占比超過六成。

AI技術大幅降低製作門檻。字節跳動今年2月發布Seedance 2.0模型，生成影片成本折算約每秒1元人民幣。業界估算，傳統真人短劇單部成本約50萬至100萬元，AI短劇同等水準僅需10萬至20萬元，製作時間也從數月縮短至數天。

但製作成本下降，並未帶來同等幅度的利潤。海外短劇主要靠會員訂閱、逐集付費及廣告變現，業者高度依賴Meta、Google及TikTok等平台投放廣告吸引用戶。目前投流約占海外短劇總成本一半，Meta系占投流渠道65%，Google系占20%，TikTok占10%。

AI雖然讓海外短劇供給大幅增長，但用戶的注意力時長和付費需求並不會同步增長，買量競價便水漲船高。

DataEye數據顯示，今年上半年海外短劇廣告素材量達1961萬組，年增324%，同期內購收入增幅卻只有13%。製作端省下來的錢，相當部分流向了投流買量。 這構成短劇出海的「夾心層」處境：上游，AI工具方與算力方按訂閱、接口調用和算力收費，坐收確定性收益；下游，掌握用戶入口的流量平台拿走投流預算的大頭。製作端的效率提升，並不意味著一定能轉化為內容企業的利潤增長。

業者李濤表示，製作十部短劇，運氣好才有一部賺進20萬元，他曾投入60萬元，最後只收回二、三十萬元，虧損數十萬元。他的判斷是，與內容創作、製作相關的從業者，「95%以上是虧錢的」。