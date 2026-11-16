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BLG奪英雄聯盟冠軍後 紐約吃火鍋慶功 幕後老闆也來了

中國新聞組／北京16日電
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BLG奪冠慶功宴現場氣氛熱烈，幕後大老闆陳總也親自到場，與選手共享勝利喜悅。（取...
BLG奪冠慶功宴現場氣氛熱烈，幕後大老闆陳總也親自到場，與選手共享勝利喜悅。（取材自「電競苦瓜」）

AI摘要

文章摘要整理：

BLG在S16世界賽擊敗GEN奪冠，Knight獲FMVP後全隊於紐約吃火鍋慶功，幕後老闆陳總也到場同賀，賽後並引發各隊與選手動向討論。

BLG在S16英雄聯盟全球總決賽擊敗韓國勁旅GEN，以3比1奪下世界冠軍，賽後全隊在紐約舉行慶功宴，選手們開心圍爐吃火鍋，現場粉絲熱情歡呼，連幕後大老闆陳總也親自到場，與隊員共享奪冠喜悅。

BLG奪冠當下，選手們激動相擁、歡呼，不少人流下眼淚。中路選手Knight（K皇）更拿下總決賽FMVP，成為奪冠功臣。Knight賽後透露，對線時就察覺GEN中路選手Chovy的狀態不太對勁，最終成功壓制對手，也讓LPL粉絲見證國產中路選手登上世界冠軍舞台。

曾效力BLG的選手ELK也見證隊友奪冠，雖然替兄弟們感到開心，卻坦言心裡多少有些難受。慶功宴上，BLG全隊選擇以火鍋慶祝，現場聚集不少熱情粉絲，氣氛相當熱鬧。據悉，BLG幕後大老闆陳總也親自現身，還熱情招待選手，讓大家想吃什麼就點什麼，顯示對這次奪冠的重視。

回顧總決賽，第二局尤其關鍵。當時BLG首局落敗，若再輸一場，形勢將更加不利，沒想到GEN上路選手Kiin選出汎（VN），但表現未如預期，連帶讓粉絲聯想到先前GEN另一名上路選手多蘭使用汎的比賽表現，兩人的出裝也相似，成為賽後討論話題。

GEN其他選手的表現同樣引發議論，包括被稱為「三叔」的打野選手Canyon，在關鍵團戰期間仍忙著處理野區資源，讓不少網友看傻眼。

這次BLG奪冠也讓LCK賽區受到不小打擊，韓國網友對結果反應熱烈。另一方面，T1粉絲則開始期待宙斯未來是否有機會回歸，與Faker再度並肩作戰。據報導，T1背後集團也已出手，外界認為資金可能不再是引進明星選手的主要問題。

至於BLG明年的陣容，同樣受到關注。隊中下路選手Viper傳出可能離隊，先前也曾暗示無論身在何處，都會認真打好比賽。考量母親正與病痛對抗，外界猜測他可能希望留在家人身邊。BLG是否會開出高額合約爭取他續留，仍有待觀察。

BLG在S16英雄聯盟全球總決賽擊敗GEN奪冠，賽後全隊在紐約舉行慶功宴，開心圍...
BLG在S16英雄聯盟全球總決賽擊敗GEN奪冠，賽後全隊在紐約舉行慶功宴，開心圍爐吃火鍋。（取材自極目新聞）

精華 FAQ

  • BLG是在S16英雄聯盟全球總決賽中，以3比1擊敗韓國勁旅GEN，成功拿下世界冠軍。這場勝利也被視為LPL賽區的重要里程碑。

  • 中路選手Knight拿下總決賽FMVP，他賽後激動與隊友相擁慶祝，也在受訪時提到已察覺Chovy狀態不佳，最終成功壓制對手，成為奪冠關鍵人物。

  • BLG全隊在紐約以火鍋慶祝奪冠，現場還有粉絲歡呼，幕後老闆陳總也親自到場招待。另一方面，Viper去留與是否續留BLG，也成為外界關注焦點。

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