AI仿聲唱紅「慌啥子嘛」 趙本山打假親自唱一遍 炸鍋了

趙本山在錄音棚錄唱歌曲。(視頻截圖)

AI摘要 文章摘要整理： AI仿聲讓「慌啥子嘛」爆紅後，趙本山不僅買下版權親自重唱，還以溫暖歌詞引發大量中年聽眾共鳴與感動。

AI模仿趙本山的聲音翻唱一首川渝方言歌曲「慌啥子嘛」，意外在網路暴紅，網友甚至敲碗希望本人親自演唱。沒想到，趙本山沒有追究AI仿聲，反而買下歌曲版權，親自走進錄音室重新演繹。真人版上線後，不只迅速引發熱議，更讓不少中年聽眾聽著聽著紅了眼眶。

中國新聞周刊報導，這首「慌啥子嘛」原本只是眾多網路歌曲之一，歌詞以「別慌、慢慢來」為主軸，曲調舒緩。直到有網友利用AI合成趙本山的聲線翻唱，歌曲迅速走紅，短影音平台上頻頻出現這個版本，留言區更有人直呼：「這嗓子一開，我DNA動了。」得知是AI合成後，網友不但沒有失望，反而紛紛要求趙本山本人唱一次。

趙本山得知後，沒有急著撇清關係，而是聯繫原作者買下版權，親自錄製。11月13日，「慌啥子嘛（趙本山版）」作為趙家班新劇「走馬上任」的推廣曲正式上線，短短3小時點讚便突破100萬。

官方公開的錄音室花絮中，69歲的趙本山戴著耳機、手拿歌詞，一句一句反覆琢磨。工作人員提醒他注意嗓子，他笑著回應：「沒事，這嗓子我一會兒就唱開了。」唱到部分歌詞時，他還停下來與工作人員討論處理方式。對於為何願意親自演唱，他說得直接：「孩子們愛聽，那我就唱唄。」

這場「打假」也帶出AI時代的新尷尬，當真人版推出，部分聽眾第一反應竟是懷疑又是AI合成，直到錄音室影片曝光，才確認確實是本人演唱。過去歌手怕被質疑假唱，如今還得證明自己不是AI。技術能模仿音色，卻未必複製得出真人演唱時的氣息、沙啞與細微情緒。

報導稱，真正打動聽眾的，或許不只是趙本山的聲音，而是歌詞裡那句「慢慢來」。對背負房貸、工作、子女與父母照護壓力的中年人而言，焦慮往往不是一句「別想太多」就能化解。歌中唱著「太陽下山有月亮爬上來，雲會在，花會開」，沒有保證人生從此順遂，只是提醒每個人都有自己的節奏。

有網友感慨：「小時候他逗我笑，長大了換他哄我。」AI版讓人因相似的聲音發笑，真人版卻讓人因熟悉的人仍在而感動。趙本山用一首歌提醒聽眾：人生不必事事搶快，走過半生，更要學會放慢腳步。慌啥子嘛，慢慢來。

「慌啥子嘛」作為趙家班新劇「走馬上任」(見圖)的推廣曲，3小時點讚破100萬。(視頻截圖)