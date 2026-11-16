我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

謊言、間諜、美人計⋯輝達風暴幕後利害關係更龐大

整理包／追劇追到查課本 這5部「AI歷史神劇」為何那麼火？

AI仿聲唱紅「慌啥子嘛」 趙本山打假親自唱一遍 炸鍋了

中國新聞組╱北京16日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
趙本山在錄音棚錄唱歌曲。(視頻截圖)
趙本山在錄音棚錄唱歌曲。(視頻截圖)

AI摘要

文章摘要整理：

AI仿聲讓「慌啥子嘛」爆紅後，趙本山不僅買下版權親自重唱，還以溫暖歌詞引發大量中年聽眾共鳴與感動。

AI模仿趙本山的聲音翻唱一首川渝方言歌曲「慌啥子嘛」，意外在網路暴紅，網友甚至敲碗希望本人親自演唱。沒想到，趙本山沒有追究AI仿聲，反而買下歌曲版權，親自走進錄音室重新演繹。真人版上線後，不只迅速引發熱議，更讓不少中年聽眾聽著聽著紅了眼眶。

中國新聞周刊報導，這首「慌啥子嘛」原本只是眾多網路歌曲之一，歌詞以「別慌、慢慢來」為主軸，曲調舒緩。直到有網友利用AI合成趙本山的聲線翻唱，歌曲迅速走紅，短影音平台上頻頻出現這個版本，留言區更有人直呼：「這嗓子一開，我DNA動了。」得知是AI合成後，網友不但沒有失望，反而紛紛要求趙本山本人唱一次。

趙本山得知後，沒有急著撇清關係，而是聯繫原作者買下版權，親自錄製。11月13日，「慌啥子嘛（趙本山版）」作為趙家班新劇「走馬上任」的推廣曲正式上線，短短3小時點讚便突破100萬。

官方公開的錄音室花絮中，69歲的趙本山戴著耳機、手拿歌詞，一句一句反覆琢磨。工作人員提醒他注意嗓子，他笑著回應：「沒事，這嗓子我一會兒就唱開了。」唱到部分歌詞時，他還停下來與工作人員討論處理方式。對於為何願意親自演唱，他說得直接：「孩子們愛聽，那我就唱唄。」

這場「打假」也帶出AI時代的新尷尬，當真人版推出，部分聽眾第一反應竟是懷疑又是AI合成，直到錄音室影片曝光，才確認確實是本人演唱。過去歌手怕被質疑假唱，如今還得證明自己不是AI。技術能模仿音色，卻未必複製得出真人演唱時的氣息、沙啞與細微情緒。

報導稱，真正打動聽眾的，或許不只是趙本山的聲音，而是歌詞裡那句「慢慢來」。對背負房貸、工作、子女與父母照護壓力的中年人而言，焦慮往往不是一句「別想太多」就能化解。歌中唱著「太陽下山有月亮爬上來，雲會在，花會開」，沒有保證人生從此順遂，只是提醒每個人都有自己的節奏。

有網友感慨：「小時候他逗我笑，長大了換他哄我。」AI版讓人因相似的聲音發笑，真人版卻讓人因熟悉的人仍在而感動。趙本山用一首歌提醒聽眾：人生不必事事搶快，走過半生，更要學會放慢腳步。慌啥子嘛，慢慢來。

「慌啥子嘛」作為趙家班新劇「走馬上任」(見圖)的推廣曲，3小時點讚破100萬。(...
「慌啥子嘛」作為趙家班新劇「走馬上任」(見圖)的推廣曲，3小時點讚破100萬。(視頻截圖)

精華 FAQ

  • 因為有人用AI合成趙本山的聲線翻唱，讓原本普通的川渝方言歌迅速在短影音平台走紅，留言區還出現大量想聽本人演唱的聲音。

  • 他沒有追究仿聲爭議，而是聯繫原作者買下歌曲版權，親自進錄音室重新演繹，並把作品作為新劇「走馬上任」的推廣曲推出。

  • 歌詞強調「慢慢來」與生活節奏，貼近房貸、工作、照顧家庭等壓力下的中年心境，讓人感受到安慰與陪伴，而不只是單純聽一段懷舊聲音。

上一則

北大399元羽絨服刷屏 「買家秀」惹得網友紛紛求代購

下一則

中國商務部：已與APEC各經濟體達成近50項務實承諾

延伸閱讀

王菲「季候風」翻紅 老歌重霸年輕人歌單

王菲「季候風」翻紅 老歌重霸年輕人歌單
「畫地為牢」成全網熱梗 許飛翻紅後合唱何炅 唱完卻哭了

「畫地為牢」成全網熱梗 許飛翻紅後合唱何炅 唱完卻哭了
「走馬上任」空降 趙本山喜劇霸雙榜 網喊「老熟人都在」

「走馬上任」空降 趙本山喜劇霸雙榜 網喊「老熟人都在」
張孝全破天荒開金口 人生首度進錄音室獻唱 小玉驚喊：可以下班了

張孝全破天荒開金口 人生首度進錄音室獻唱 小玉驚喊：可以下班了

熱門新聞

由李嘉誠之子李澤楷（見圖）創立的富衛集團旗下FWD Private（百慕達），簽發保額高達3.18億美元的人壽保單獲金氏紀錄認證。(取材自維基百科)

李澤楷公司賣出「全球最貴」人壽保單 3.18億美元破金氏紀錄

2026-11-10 21:05
黃樂真實年齡曝光？網傳中學照成為各方推測線索。(取材自微博「訊號與雜訊001」)

黃樂「中學嫩照」流出：湖南人、年紀小黃仁勳14歲

2026-11-11 03:53
康偉（右四）、黃樂（右三）曾到「中汽創智」公司訪問。（圖/中汽創智官網）

中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施

2026-11-10 08:46
河南61歲男子自行摸索網購，首次大手筆下單15噸紅薯，打算加工成粉條，讓女兒直呼沒想到父親膽子這麼大。（取材自荔枝新聞）

河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大

2026-11-10 07:30
黃樂與丈夫康偉（左）合影。（取材自中汽創智官網）

黃樂丈夫竟是牽線人 默許妻與黃仁勳交往 甚至開玩笑說是私人助理

2026-11-12 08:15
中共中央軍委副主席張升民9日在軍委機關作20屆五中全會精神宣講報告時，要求解放軍全軍堅決聽從中央軍委主席習近平的指揮。(取材自央視軍事頻道畫面)

中共軍委副主席張升民要求全軍：堅決聽從習近平指揮

2026-11-09 20:02

超人氣

更多 >
公婆相繼離世清出滿屋遺物 媳婦感嘆：生前珍藏最終都被帶走

公婆相繼離世清出滿屋遺物 媳婦感嘆：生前珍藏最終都被帶走
開除黃仁勳的Nvidia董事成員被起底 馬斯克傻眼吐槽

開除黃仁勳的Nvidia董事成員被起底 馬斯克傻眼吐槽
貝森特：Nvidia須從外部找新CEO 黃樂是否間諜不重要

貝森特：Nvidia須從外部找新CEO 黃樂是否間諜不重要
華人這寵物意外是「除草幫手」：很能吃、也很會挖

華人這寵物意外是「除草幫手」：很能吃、也很會挖
韓國瑜造勢登台摔倒 張麗善、張嘉郡緊急伸手扶住救援

韓國瑜造勢登台摔倒 張麗善、張嘉郡緊急伸手扶住救援