北大399元羽絨服刷屏 「買家秀」惹得網友紛紛求代購

北京大學羽絨服文創。（取材自北京日報／北京大學供圖）

AI摘要 文章摘要整理： 北大399元羽絨服因兼具保暖、價格實惠與名校光環而走紅，高校文創如清華挎包、北航玩偶等也相繼出圈，反映大眾對品質與情緒價值的雙重需求。

近來，中國多所高校的文創產品頻頻出圈，不僅校內師生搶購，就連校友、校外人士也紛紛「求代購」。例如時序入冬，北京大學 新款羽絨外套近日刷屏社交平台，沒多久就賣斷貨。這件羽絨服售價399元，填充物為鵝絨，絨子含量90%。清華大學的多巴胺拼色挎包，則成了年輕人追捧的通勤包。這些原本只在畢業季、校慶日等重要節點才會被想起的校園紀念品，成了大眾追捧的熱門商品。

據北京日報報導，北大從去年「人大剛子」書記嚴選羽絨服，到今年「網紅同款」羽絨外套，幾乎每年冬天，都有一款印著名校校徽的保暖服飾火出圈。這幾天，前往北大校內文創店購買文創的遊客源源不斷，服飾貨架前的通道尤其擁擠，頻頻詢問已賣斷貨的白色羽絨服何時補貨，工作人員一遍遍解釋：「這件新款羽絨服正在補貨，預計12月底到貨，可以關注北大文創線上平台獲取最新消息。」

清華大學多巴胺拼色挎包。（取材自北京日報／清華大學供圖）

在社交平台，不少搶到第一波現貨的學生發布了「買家秀」，評論裡「求代購」呼聲一片。北航工商管理碩士生范雨辰偶然刷到帖子，便被這件羽絨外套修身的款式吸引了，她說：「北大這件羽絨外套和市面上的某品牌熱銷款充絨量相當，售價卻十分划算，再加上名校光環，即便不是校友，也很想擁有一件。」

這已經不是高校文創第一次出圈。今年秋季學期，清華大學推出的一款拼色挎包文創，一上線就售罄，社交平台上，有家長不惜加錢想為孩子購買，還有不少年輕人爭先為自己求購這款多巴胺通勤包；北航文創店的「北京一號」飛機玩偶，長期穩居熱銷榜前列；人民大學校徽同款「人」形系列文創中的毛絨掛件、抱枕、鑰匙扣等更是出一款火一款，熱度持續高漲。

北京航空航天大學「北京一號」飛機玩偶。（取材自北京日報／北京航空航天大學供圖）

北京工業大學學生心理發展指導中心教師王宇琦表示，這些出圈的文創有一個共同的特徵：「用一個符號承載校園記憶與文化認同。比如，人民大學校徽的『人』形元素、北大未名湖、清華二校門、北航飛機等，能激發消費者對名校的嚮往，以及對大學青春的回憶。」

對外經濟貿易大學國家對外開放研究院研究員鄧慧慧則認為，這些高校文創產品破圈並非僅靠「名校光環」，「消費者買到的是『功能+意義』的疊加體。」鄧慧慧舉例，一件高校羽絨服在面料、充絨量等硬指標上能對標一線品牌，定價卻只有一半，實用價值本身就足夠有吸引力。更關鍵的是，高校文創解決了消費市場裡的「信任難題」，最終形成了「品質過硬、價格實在、情緒價值拉滿」的獨特優勢。