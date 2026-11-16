我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

謊言、間諜、美人計⋯輝達風暴幕後利害關係更龐大

整理包／追劇追到查課本 這5部「AI歷史神劇」為何那麼火？

北大399元羽絨服刷屏 「買家秀」惹得網友紛紛求代購

中國新聞組／北京16日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
北京大學羽絨服文創。（取材自北京日報／北京大學供圖）
北京大學羽絨服文創。（取材自北京日報／北京大學供圖）

AI摘要

文章摘要整理：

北大399元羽絨服因兼具保暖、價格實惠與名校光環而走紅，高校文創如清華挎包、北航玩偶等也相繼出圈，反映大眾對品質與情緒價值的雙重需求。

近來，中國多所高校的文創產品頻頻出圈，不僅校內師生搶購，就連校友、校外人士也紛紛「求代購」。例如時序入冬，北京大學新款羽絨外套近日刷屏社交平台，沒多久就賣斷貨。這件羽絨服售價399元，填充物為鵝絨，絨子含量90%。清華大學的多巴胺拼色挎包，則成了年輕人追捧的通勤包。這些原本只在畢業季、校慶日等重要節點才會被想起的校園紀念品，成了大眾追捧的熱門商品。

據北京日報報導，北大從去年「人大剛子」書記嚴選羽絨服，到今年「網紅同款」羽絨外套，幾乎每年冬天，都有一款印著名校校徽的保暖服飾火出圈。這幾天，前往北大校內文創店購買文創的遊客源源不斷，服飾貨架前的通道尤其擁擠，頻頻詢問已賣斷貨的白色羽絨服何時補貨，工作人員一遍遍解釋：「這件新款羽絨服正在補貨，預計12月底到貨，可以關注北大文創線上平台獲取最新消息。」

清華大學多巴胺拼色挎包。（取材自北京日報／清華大學供圖）
清華大學多巴胺拼色挎包。（取材自北京日報／清華大學供圖）

在社交平台，不少搶到第一波現貨的學生發布了「買家秀」，評論裡「求代購」呼聲一片。北航工商管理碩士生范雨辰偶然刷到帖子，便被這件羽絨外套修身的款式吸引了，她說：「北大這件羽絨外套和市面上的某品牌熱銷款充絨量相當，售價卻十分划算，再加上名校光環，即便不是校友，也很想擁有一件。」

這已經不是高校文創第一次出圈。今年秋季學期，清華大學推出的一款拼色挎包文創，一上線就售罄，社交平台上，有家長不惜加錢想為孩子購買，還有不少年輕人爭先為自己求購這款多巴胺通勤包；北航文創店的「北京一號」飛機玩偶，長期穩居熱銷榜前列；人民大學校徽同款「人」形系列文創中的毛絨掛件、抱枕、鑰匙扣等更是出一款火一款，熱度持續高漲。

北京航空航天大學「北京一號」飛機玩偶。（取材自北京日報／北京航空航天大學供圖）
北京航空航天大學「北京一號」飛機玩偶。（取材自北京日報／北京航空航天大學供圖）

北京工業大學學生心理發展指導中心教師王宇琦表示，這些出圈的文創有一個共同的特徵：「用一個符號承載校園記憶與文化認同。比如，人民大學校徽的『人』形元素、北大未名湖、清華二校門、北航飛機等，能激發消費者對名校的嚮往，以及對大學青春的回憶。」

對外經濟貿易大學國家對外開放研究院研究員鄧慧慧則認為，這些高校文創產品破圈並非僅靠「名校光環」，「消費者買到的是『功能+意義』的疊加體。」鄧慧慧舉例，一件高校羽絨服在面料、充絨量等硬指標上能對標一線品牌，定價卻只有一半，實用價值本身就足夠有吸引力。更關鍵的是，高校文創解決了消費市場裡的「信任難題」，最終形成了「品質過硬、價格實在、情緒價值拉滿」的獨特優勢。

精華 FAQ

  • 這款羽絨服售價399元，填充物為鵝絨，絨子含量90%，在保暖性能與價格上都具競爭力。再加上北大校徽與名校形象，讓它兼具實用與話題性。

  • 除了本身設計好看、實用性強，還能承載校園記憶與文化認同。消費者買到的不只是商品，也包含對名校的嚮往、對青春的回憶，以及一定的情緒價值。

  • 專家認為，高校文創不是只靠名校光環，而是形成了功能與意義的疊加體。產品在品質、價格與信任感上表現突出，因此容易在市場上快速破圈。

北京大學

上一則

杭州男230萬拍下「花園別墅」 收房時傻眼：室內沒窗戶

下一則

AI仿聲唱紅「慌啥子嘛」 趙本山打假親自唱一遍 炸鍋了

延伸閱讀

「一字肩」羽絨服惹群嘲 店家：3種穿法 不接受就別買

「一字肩」羽絨服惹群嘲 店家：3種穿法 不接受就別買
從傳統代工轉向原創設計 中國風服飾吸引外國採購商下單

從傳統代工轉向原創設計 中國風服飾吸引外國採購商下單
Trader Joe's新限量版2.99元購物袋 轉手價喊到100元

Trader Joe's新限量版2.99元購物袋 轉手價喊到100元

00後清華女讀研生娃 被罵「私生活混亂」 為何不懟回去？

00後清華女讀研生娃 被罵「私生活混亂」 為何不懟回去？

熱門新聞

由李嘉誠之子李澤楷（見圖）創立的富衛集團旗下FWD Private（百慕達），簽發保額高達3.18億美元的人壽保單獲金氏紀錄認證。(取材自維基百科)

李澤楷公司賣出「全球最貴」人壽保單 3.18億美元破金氏紀錄

2026-11-10 21:05
黃樂真實年齡曝光？網傳中學照成為各方推測線索。(取材自微博「訊號與雜訊001」)

黃樂「中學嫩照」流出：湖南人、年紀小黃仁勳14歲

2026-11-11 03:53
康偉（右四）、黃樂（右三）曾到「中汽創智」公司訪問。（圖/中汽創智官網）

中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施

2026-11-10 08:46
河南61歲男子自行摸索網購，首次大手筆下單15噸紅薯，打算加工成粉條，讓女兒直呼沒想到父親膽子這麼大。（取材自荔枝新聞）

河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大

2026-11-10 07:30
黃樂與丈夫康偉（左）合影。（取材自中汽創智官網）

黃樂丈夫竟是牽線人 默許妻與黃仁勳交往 甚至開玩笑說是私人助理

2026-11-12 08:15
中共中央軍委副主席張升民9日在軍委機關作20屆五中全會精神宣講報告時，要求解放軍全軍堅決聽從中央軍委主席習近平的指揮。(取材自央視軍事頻道畫面)

中共軍委副主席張升民要求全軍：堅決聽從習近平指揮

2026-11-09 20:02

超人氣

更多 >
公婆相繼離世清出滿屋遺物 媳婦感嘆：生前珍藏最終都被帶走

公婆相繼離世清出滿屋遺物 媳婦感嘆：生前珍藏最終都被帶走
開除黃仁勳的Nvidia董事成員被起底 馬斯克傻眼吐槽

開除黃仁勳的Nvidia董事成員被起底 馬斯克傻眼吐槽
貝森特：Nvidia須從外部找新CEO 黃樂是否間諜不重要

貝森特：Nvidia須從外部找新CEO 黃樂是否間諜不重要
華人這寵物意外是「除草幫手」：很能吃、也很會挖

華人這寵物意外是「除草幫手」：很能吃、也很會挖
韓國瑜造勢登台摔倒 張麗善、張嘉郡緊急伸手扶住救援

韓國瑜造勢登台摔倒 張麗善、張嘉郡緊急伸手扶住救援