英雄聯盟／BLG戰隊奪冠 贊助商贏麻了 B站9年沒白等

B站直播奪冠之夜。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： BLG在S16奪冠後，不僅帶動雷鳥、李寧與B站等贊助與會員收入暴增，也凸顯電競賽事對品牌曝光與粉絲消費力的強大拉動。

北京時間11月15日，2026英雄聯盟全球總決賽（S16）在美國紐約落幕，中國LPL賽區BLG戰隊時隔五年再度捧起冠軍獎盃，贊助商也跟著贏麻了。其中，雷鳥在賽前推出的對賭營銷省下超160萬元（人民幣，下同），賽後還將銷售收入都投入BLG電競基金。李寧×BLG聯名風衣（Knight、Bin選手同款）官方發售價699元，決賽前官網就已售罄，價隨後漲至約1494元，溢價約114%。而B站對BLG九年電競投資也等來了「大結果」。

據北京日報報導，在此次電競贊助中，動作最大的是深圳AR眼鏡企業雷鳥創新。10月23日，其發布雷鳥GT Max bilibili限定版，並在天貓、京東、抖音打出「BLG不奪冠·雷鳥全退款」的口號，規則寫明，若未奪冠，貨款全退且眼鏡不用寄回。之後設置每日限量與每人限購一單控制風險，潛在退款成本超160萬元得以免除，品牌還宣布將限定版全部銷售收入投入BLG電競基金。

在IP衍生消費端，粉絲的購買力得到了直觀驗證。2023年，李寧與成為英雄聯盟頂級職業聯賽（LPL）官方運動品類合作伙伴及英雄聯盟運動服飾品類官方授權商，按賽季推出的BLG款聯名風衣，發售價699元，決賽開打前在李寧官網已無貨。但隨著BLG戰隊在世界賽的一路晉級，對應價格開始快速拉升；其中，「李寧×LPL聯名款運動風衣」官方發售價為699元，截至15日成交均價已達1499元，溢價約114%。

B站自2017年收購IMay並更名BLG，持續投入九年；2021年1月，嗶哩嗶哩電競完成首輪1.8億元融資，投後估值超過8億元。決賽當晚，超2000萬人在B站觀賽，平台同步送出免費大會員福利，直播間大會員雙年卡售出7.5萬件，將賽事流量直接導向會員付費，可說是九年投資終於迎來了大結果。

而BLG戰隊背後的一眾贊助商也迎來了電競投資的高光時刻，這是一次成功的押注。在BLG奪冠後，官方評論區公布的贊助合作品牌中，除了雷鳥創新，還有括轉轉、杜蕾斯、羅技G、TGIF拓際、VK加速器、舒膚佳等，涉及二手消費、電腦外設、消費電子和日化等多個領域。

文娛產業分析師張書樂分析，這本質上是電競受眾圈層向中青年及中產群體深度破圈的反映。「這種受眾結構的泛化，為多元品牌提供了廣闊的露出空間。品牌密集下場，不僅是對賽事流量與賽果的‘前置營銷’預判，更折射出當下商業市場的活躍度。」