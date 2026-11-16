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中最大沙漠現巨型古樹 專家疑雌雄同株 千年不死之謎待解

中國新聞組／北京16日電
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塔克拉瑪干沙漠腹地裡的千年巨型胡楊，樹高16米，胸圍近9米。（取材自央視）
塔克拉瑪干沙漠腹地裡的千年巨型胡楊，樹高16米，胸圍近9米。（取材自央視）

AI摘要

文章摘要整理：

新疆塔克拉瑪干沙漠腹地發現一棵千年巨型胡楊，科考隊初步認為它可能借助古河道地下水與自身強韌根系存活，且同樹兩種雄花現象引發雌雄同株之謎。

位於新疆的中國最大沙漠塔克拉瑪干沙漠，腹地極端氣溫溫差高達78.3℃，年降水蒸發量達3000毫米，且方圓百里罕有人跡。然而，就在這片生命難以立足的沙海中心，竟出現一棵千年巨型胡楊，是目前中國已知胸圍最大的胡楊。這棟胡楊如何在歷經千百年的惡劣環境裡仍能傲然挺立，創造了生命奇蹟，已成為專家亟待解開古樹生存之謎。

據南國今報報導，越野愛好者董長凱2024年沿北緯39度線穿越沙漠時，看到這株體量驚人的胡楊樹，竟比車還寬，很快引發林草部門與植物學界的高度關注。在這片沙漠腹地，怎會佇立著如此巨大的樹木？它憑藉什麼在荒漠中存續至今？為探尋這些問題的答案，今年10月下旬，央視聯合全國綠化委員會辦公室、國家林業和草原局等單位組建專業科考隊，首次開展聯合科學考察，希望揭開這株巨型胡楊的神秘面紗。

科考車隊從新疆塔中鎮出發，在無公路、無信號、渺無人煙的沙海中顛簸行進約130公里，耗時兩天才抵達胡楊所在地。經現場測算，它胸圍8.95米、樹高16米，東西冠幅18.4米、南北冠幅18.6米，是目前國內已知胸圍最大的胡楊，初步估測其樹齡已達千年。

近30年的氣象水文數據顯示，塔克拉瑪干的極端氣溫高達45.6℃、低至零下32.7℃，地表溫度最高超70℃；腹地年降水不足50毫米，蒸發量卻高達3000毫米，也曾有過年降水量僅3.9毫米的乾旱。很難想像千百年間，這棵胡楊在沙漠中經歷了多少場嚴峻的考驗。

據專家推測，有可能滋養它的，是一條河。克里雅河，維吾爾語意為「漂移不定」，它發源於崑崙山，靠冰雪融水北流，縱貫塔克拉瑪干，曾一路匯入塔里木河。如今受氣候變遷影響，地表河水已退至70多公里外的達里雅布依村。

這棵巨樹，就長在克里雅河下游的古河道之上，漫長歲月中，胡楊或許是依靠不定期的極端洪水，以及洪水退去後滲入沙層的地下水頑強存活至今。胡楊頑強的生命力是其存活的另一個重要原因，它的根系向下，深扎十餘米，探尋地下水；向四周，水平的根能延展三五十米，在沙海中搜尋每一滴水。

此外，這棵胡楊樹杈上落滿雄花花序，有綠色，也有紫紅色，同一棵樹開兩種花，學界幾乎沒見過。學者研判，一種可能是，這裡原本長著兩三株雄樹，千百年擠成了「一棵」；還有一種極小概率：它是雌雄同株。答案，要等明年四月花期時揭曉。

目前相關單位已啟動古樹名木認定、保護範圍劃定與日常巡護；地下水脈和樹體長勢將常態化監測，並結合克里雅河流域治理引洪補水；依靠社會公益力量，聘請有能力的人做公益護林員，共同保護古樹。

精華 FAQ

  • 科考現場測得它胸圍8.95米、樹高16米、冠幅接近18.5米，是目前國內已知胸圍最大的胡楊，且推估樹齡約千年，因此迅速引起林草部門與植物學界重視。

  • 專家推測，胡楊可能位於克里雅河古河道上，曾藉不定期洪水及洪水退去後滲入沙層的地下水生存；同時其根系向下可深扎10多米，向外可延展30到50米搜尋水源。

  • 因為樹杈上同時出現綠色與紫紅色兩種雄花花序，這種情況非常少見。學界推測可能是多株雄樹長期擠成一株，也不排除它本身就是雌雄同株，需等明年4月花期再確認。

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