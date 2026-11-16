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河南景區20歲「女飛人」太颯 抱遊客升空數分鐘收300元

中國新聞組／北京16日電
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河南寶泉景區20歲的「水上女飛人」黃玉涵身材姣好。（取材自大象新聞）
河南寶泉景區20歲的「水上女飛人」黃玉涵身材姣好。（取材自大象新聞）

河南寶泉景區一名20歲「水上女飛人」黃玉涵近日在網路暴紅，只見她單手抱起遊客，藉著強力水柱騰空飛躍、旋轉，動作俐落，吸引大批遊客慕名而來。身高180公分、體重60公斤的她，甚至能抱起55公斤重的遊客升空，每次體驗僅數分鐘，收費300元人民幣（約43美元），成為景區人氣招牌。

▲ 影片來源：YouTube平台@albretcoraline（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

大象新聞報導，黃玉涵來自江西南昌，年僅20歲，卻已有多年水上運動經驗。她11歲進入江西省滑水隊，後來入選國家青年隊，取得國家一級運動員資格，並曾奪得全國滑水錦標賽冠軍。

黃玉涵回憶，當年練習雙人技巧項目時，隊友大多已十六、七歲，但訓練強度相同，讓年紀較小的她感到「壓力特別大」。16歲時，因身體發育、身高增長等因素，她決定轉換跑道，投入水上飛人運動，至今已有4年。

所謂「水上飛人」（Flyboard），是利用水上摩托車的動力裝置，透過軟管噴射強力水柱，讓表演者從水面升空、旋轉，甚至潛入水中，對體能及平衡技巧都有相當高的要求。

今年8月，寶泉景區看見黃玉涵的表演影片後，邀請她從江西前往河南演出。10月中下旬，她在空中抱起遊客旋轉的影片開始廣泛流傳，迅速成為網路話題。

11月5日，黃玉涵中午12時左右開始演出，平均每小時表演一場，每場約10分鐘。演出結束後，還要帶領付費遊客體驗飛行，一次接連服務五、六人。

她透露，暑假旺季時，工作從上午10時持續到晚上7時，幾乎整天都在忙碌。隨著知名度提升，不少遊客專程前往景區，只為體驗被她抱著飛上空中的感覺。

有網友留言：「要減肥，等著女飛人帶我飛！」黃玉涵則幽默回應：「不是你要減肥，是我要增肌。」這句話一度登上熱搜。

為了能帶更多遊客體驗，她每周持續健身，將原本可承接的遊客體重上限，從50公斤提高至55公斤。「110斤（55公斤）以內我都可以承接，稍微超一點也沒問題。」黃玉涵表示，基於安全考量，體重超過標準的遊客通常會安排男性教練帶飛，但偶爾仍會遇到不理解的客人。

面對委屈，她坦言有時會躲進廁所哭5分鐘，洗把臉後再回到工作崗位。「工作不能裹挾情緒，還有遊客在等著。那五分鐘只屬於我自己。」

黃玉涵說，選擇這項運動的初衷之一，就是希望讓女性遊客安心體驗。「我自己是女生，更懂女性遊客的顧慮，能讓她們放鬆體驗，也想讓更多人看見女飛人的價值。」

她計畫明年夏天挑戰新動作，未來若有機會，也希望參加水上飛人賽事，甚至培養更多女性投入這項運動。

「水上女飛人」黃玉涵技術高超暴紅。（取材自大象新聞）
「水上女飛人」黃玉涵技術高超暴紅。（取材自大象新聞）

河南寶泉景區20歲的「水上女飛人」黃玉涵暴紅。（取材自大象新聞）
河南寶泉景區20歲的「水上女飛人」黃玉涵暴紅。（取材自大象新聞）

精華 FAQ

  • 她以水上飛人表演爆紅，能單手抱起遊客，借助強力水柱騰空飛躍、旋轉，動作俐落吸睛，影片在網路流傳後，吸引大批遊客專程前往體驗。

  • 黃玉涵來自江西南昌，11歲進入江西省滑水隊，後入選國家青年隊並取得國家一級運動員資格，曾奪全國滑水錦標賽冠軍，16歲後轉向水上飛人。

  • 她每次帶遊客飛行約數分鐘，收費300元，體重55公斤以內多可承接，旺季幾乎整天工作；未來她希望挑戰新動作、參加賽事，並培養更多女性加入。

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