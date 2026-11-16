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阿布達比國際石油展覽會 德陽造技術成果亮相

中國新聞組／北京16日電
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第42屆阿布達比國際石油展會現場。（本報德陽傳真）
第42屆阿布達比國際石油展會現場。（本報德陽傳真）

AI摘要

文章摘要整理：

東方電氣集團旗下東方巨集華在阿布達比國際石油展亮相，展示油氣、海工與新能源裝備及數位化方案，並藉展會拓展全球合作。

第42屆阿布達比國際石油展覽會（ADIPEC 2026）近日在阿聯阿布達比國際展覽中心舉辦，全球數千家能源行業企業彙聚一堂。來自四川德陽的東方電氣集團所屬東方巨集華（簡稱東方巨集華）攜高端陸地鑽採、海洋油氣、燃機等領域裝備與技術成果亮相。

展會現場，東方宏華數位化沙盤吸引眾多觀眾駐足。該沙盤搭載智慧透明互動一體式系統，集中展示油氣裝備、海洋工程裝備、油氣電新能源技術及全球定製化服務四大領域成果，觀眾通過觸屏互動即可直觀了解產品、技術與服務。

展區還展出「東方曙光」一號（Ｇ50）重型燃氣輪機模型，重點推介燃氣輪機及餘熱鍋爐系列產品，並介紹聯合迴圈蒸汽輪機、壓縮機、調相機、高壓變頻器、光伏逆變器、風電裝備、儲能系統等電力解決方案，全方位呈現「德陽造」綜合能源服務能力。

來自全球多地的重要客戶代表到訪交流，圍繞能源技術發展趨勢、深化本地化合作等議題舉行多場會談，為拓展合作奠定基礎。

阿布達比國際石油展覽會是全球極具影響力的能源行業盛會。借力此次展會，東方電氣集團將持續深化與全球合作夥伴的交流合作，不斷提升高端能源裝備研發製造和服務能力，共同推動全球能源綠色低碳發展。

精華 FAQ

  • 東方巨集華攜高端陸地鑽採、海洋油氣與燃機等裝備亮相，並展出數位化沙盤、重型燃氣輪機模型及多項綜合能源解決方案，凸顯其研發與製造能力。

  • 該沙盤搭載智慧透明互動一體式系統，集中呈現油氣裝備、海洋工程裝備、油氣電新能源技術及全球定製化服務四大領域成果，方便觀眾透過觸屏快速理解。

  • 展會期間，多地重要客戶代表到訪交流，圍繞能源技術趨勢與本地化合作深入洽談，為後續合作奠定基礎，也有助於提升品牌國際影響力。

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