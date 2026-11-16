我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約特殊高中入學考故障 可補考或重考 6民代促調查

減緩曼哈頓大橋進華埠車速 市府擬車道二變一、增曲線設計

杭州男230萬拍下「花園別墅」 收房時傻眼：室內沒窗戶

中國新聞組／北京16日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
潘先生拍下的房子。（取材自潮新聞）
潘先生拍下的房子。（取材自潮新聞）

AI摘要

文章摘要整理：

杭州潘姓男子以234.8萬元拍下標稱「精裝復式商墅」的房產，收房後卻發現其實是商鋪改裝、室內幾乎無窗，因資訊不實而要求撤銷交易。

花了234.8萬元人民幣（約32.7萬美元），以為終於圓了別墅夢，沒想到收房時才發現，買到的竟是一間商鋪改裝的房子，不但室內幾乎沒有窗戶，連衛生間也不通風，拍賣頁面標榜的「花園」，實際上只是商鋪門前的停車空間。杭州一名潘姓男子認為拍賣平台審核不嚴，要求撤銷交易，但至今協商未果。

據潮新聞報導，潘先生表示，近日透過網路拍賣平台，拍下位於杭州市富陽區春江花月小區的一處房產，成交價234.8萬元。當時拍賣頁面標示為「精裝復式商墅」，並註明附帶花園、水電氣三通等條件。由於一直有別墅夢，加上價格看似合適，因此決定出手。

然而到了收房時，潘先生卻發現實際情況與宣傳落差甚大。房屋面積雖有250多平方米，但室內基本沒有窗戶，衛生間也缺乏通風設備，整體設計與一般別墅相去甚遠。

經過與原屋主及中介溝通，潘先生才得知，這處物業原本其實是商鋪，只是前屋主一直當作住宅使用。所謂的「花園」，也不是房屋附帶的私人花園，而是商鋪門前的停車空間，原屋主自行搭建雨棚使用。

房前雨棚。（取材自潮新聞）
房前雨棚。（取材自潮新聞）

潘先生提供的聊天錄音顯示，原屋主承認房產原先確實是商鋪，因債務問題才委託中介拍賣，並表示自己事先已向中介說明房屋性質，從未告知對方這是別墅。他也坦承，門前雨棚是自行搭建，沒有相關許可，屬於違建。

此外，原屋主與中介簽訂的委託服務協議，房屋性質一欄標示為「其他用房」，與拍賣頁面所稱的「商墅」存在差異。潘先生認為，平台沒有如實披露房屋用途，也未說明門前空間屬於公共區域，導致他在資訊不完整的情況下競拍。

事後，潘先生向平台投訴，要求撤銷拍賣，但工作人員以發布者表示房屋是商墅為由，稱無法支持他的訴求。潘先生質疑，平台身為中間方應負有審核責任，只要事先向物業查證，就能發現房屋實際用途。

針對事件，上海博和漢商（杭州）律師事務所創始合夥人邵斌表示，房屋用途屬於標的物性質，並非一般質量瑕疵。若中介明知房屋性質與宣傳不符，卻仍以「商墅」發布，原屋主也不能以曾告知中介為由，免除向買家披露的義務。

律師指出，依據中國電子商務法第38條，平台若知道或應當知道商家侵害消費者合法權益，卻未採取必要措施，可能須承擔連帶責任，但仍須視平台是否知情及相關證據判斷。潘先生可透過民事訴訟，以欺詐或重大誤解為由，主張撤銷拍賣合同、要求退還價款並賠償損失。

圖為房屋拍賣頁面。（取材自潮新聞）
圖為房屋拍賣頁面。（取材自潮新聞）

精華 FAQ

  • 潘先生透過網路拍賣平台，以234.8萬元人民幣拍下杭州市富陽區春江花月小區的一處房產，原本以為買到的是可圓別墅夢的「精裝復式商墅」。

  • 實際情況是室內幾乎沒有窗戶，衛生間也不通風；拍賣頁面宣稱的「花園」其實只是商鋪門前的停車空間，整體與別墅落差極大。

  • 潘先生認為平台未如實揭露房屋用途，應負審核責任；律師則指出，若平台明知或應知資訊不實卻未處理，可能須擔責，買家可提訴請求撤銷合同。

上一則

「雷神」澳洲豪宅失竊 比亞迪獲免費廣告 網友：要賣翻了

延伸閱讀

廣州男租屋第2天跳樓亡 3年後為何房東被判須賠23萬？

廣州男租屋第2天跳樓亡 3年後為何房東被判須賠23萬？
台灣人著眼鳳凰城房市 有人19萬元老屋翻倍賣 持14間房

台灣人著眼鳳凰城房市 有人19萬元老屋翻倍賣 持14間房
外賣紅燒排骨變土豆雜骨 江蘇男憤而提告 法院判了

外賣紅燒排骨變土豆雜骨 江蘇男憤而提告 法院判了
女子買下收租房以為穩賺不賠 還沒收到租金先收4萬元罰單

女子買下收租房以為穩賺不賠 還沒收到租金先收4萬元罰單

熱門新聞

由李嘉誠之子李澤楷（見圖）創立的富衛集團旗下FWD Private（百慕達），簽發保額高達3.18億美元的人壽保單獲金氏紀錄認證。(取材自維基百科)

李澤楷公司賣出「全球最貴」人壽保單 3.18億美元破金氏紀錄

2026-11-10 21:05
黃樂真實年齡曝光？網傳中學照成為各方推測線索。(取材自微博「訊號與雜訊001」)

黃樂「中學嫩照」流出：湖南人、年紀小黃仁勳14歲

2026-11-11 03:53
康偉（右四）、黃樂（右三）曾到「中汽創智」公司訪問。（圖/中汽創智官網）

中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施

2026-11-10 08:46
河南61歲男子自行摸索網購，首次大手筆下單15噸紅薯，打算加工成粉條，讓女兒直呼沒想到父親膽子這麼大。（取材自荔枝新聞）

河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大

2026-11-10 07:30
黃樂與丈夫康偉（左）合影。（取材自中汽創智官網）

黃樂丈夫竟是牽線人 默許妻與黃仁勳交往 甚至開玩笑說是私人助理

2026-11-12 08:15
中共中央軍委副主席張升民9日在軍委機關作20屆五中全會精神宣講報告時，要求解放軍全軍堅決聽從中央軍委主席習近平的指揮。(取材自央視軍事頻道畫面)

中共軍委副主席張升民要求全軍：堅決聽從習近平指揮

2026-11-09 20:02

超人氣

更多 >
公婆相繼離世清出滿屋遺物 媳婦感嘆：生前珍藏最終都被帶走

公婆相繼離世清出滿屋遺物 媳婦感嘆：生前珍藏最終都被帶走
開除黃仁勳的Nvidia董事成員被起底 馬斯克傻眼吐槽

開除黃仁勳的Nvidia董事成員被起底 馬斯克傻眼吐槽
貝森特：Nvidia須從外部找新CEO 黃樂是否間諜不重要

貝森特：Nvidia須從外部找新CEO 黃樂是否間諜不重要
華人這寵物意外是「除草幫手」：很能吃、也很會挖

華人這寵物意外是「除草幫手」：很能吃、也很會挖
韓國瑜造勢登台摔倒 張麗善、張嘉郡緊急伸手扶住救援

韓國瑜造勢登台摔倒 張麗善、張嘉郡緊急伸手扶住救援