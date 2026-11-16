杭州男230萬拍下「花園別墅」 收房時傻眼：室內沒窗戶

潘先生拍下的房子。（取材自潮新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 杭州潘姓男子以234.8萬元拍下標稱「精裝復式商墅」的房產，收房後卻發現其實是商鋪改裝、室內幾乎無窗，因資訊不實而要求撤銷交易。

花了234.8萬元人民幣（約32.7萬美元），以為終於圓了別墅夢，沒想到收房時才發現，買到的竟是一間商鋪改裝的房子，不但室內幾乎沒有窗戶，連衛生間也不通風，拍賣頁面標榜的「花園」，實際上只是商鋪門前的停車空間。杭州一名潘姓男子認為拍賣平台審核不嚴，要求撤銷交易，但至今協商未果。

據潮新聞報導，潘先生表示，近日透過網路拍賣平台，拍下位於杭州市富陽區春江花月小區的一處房產，成交價234.8萬元。當時拍賣頁面標示為「精裝復式商墅」，並註明附帶花園、水電氣三通等條件。由於一直有別墅夢，加上價格看似合適，因此決定出手。

然而到了收房時，潘先生卻發現實際情況與宣傳落差甚大。房屋面積雖有250多平方米，但室內基本沒有窗戶，衛生間也缺乏通風設備，整體設計與一般別墅相去甚遠。

經過與原屋主及中介溝通，潘先生才得知，這處物業原本其實是商鋪，只是前屋主一直當作住宅使用。所謂的「花園」，也不是房屋附帶的私人花園，而是商鋪門前的停車空間，原屋主自行搭建雨棚使用。

房前雨棚。（取材自潮新聞）

潘先生提供的聊天錄音顯示，原屋主承認房產原先確實是商鋪，因債務問題才委託中介拍賣，並表示自己事先已向中介說明房屋性質，從未告知對方這是別墅。他也坦承，門前雨棚是自行搭建，沒有相關許可，屬於違建。

此外，原屋主與中介簽訂的委託服務協議，房屋性質一欄標示為「其他用房」，與拍賣頁面所稱的「商墅」存在差異。潘先生認為，平台沒有如實披露房屋用途，也未說明門前空間屬於公共區域，導致他在資訊不完整的情況下競拍。

事後，潘先生向平台投訴，要求撤銷拍賣，但工作人員以發布者表示房屋是商墅為由，稱無法支持他的訴求。潘先生質疑，平台身為中間方應負有審核責任，只要事先向物業查證，就能發現房屋實際用途。

針對事件，上海博和漢商（杭州）律師事務所創始合夥人邵斌表示，房屋用途屬於標的物性質，並非一般質量瑕疵。若中介明知房屋性質與宣傳不符，卻仍以「商墅」發布，原屋主也不能以曾告知中介為由，免除向買家披露的義務。

律師指出，依據中國電子商務法第38條，平台若知道或應當知道商家侵害消費者合法權益，卻未採取必要措施，可能須承擔連帶責任，但仍須視平台是否知情及相關證據判斷。潘先生可透過民事訴訟，以欺詐或重大誤解為由，主張撤銷拍賣合同、要求退還價款並賠償損失。

圖為房屋拍賣頁面。（取材自潮新聞）