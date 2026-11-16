杭州男230萬拍下「花園別墅」 收房時傻眼：室內沒窗戶
杭州潘姓男子以234.8萬元拍下標稱「精裝復式商墅」的房產，收房後卻發現其實是商鋪改裝、室內幾乎無窗，因資訊不實而要求撤銷交易。
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杭州潘姓男子以234.8萬元拍下標稱「精裝復式商墅」的房產，收房後卻發現其實是商鋪改裝、室內幾乎無窗，因資訊不實而要求撤銷交易。
花了234.8萬元人民幣（約32.7萬美元），以為終於圓了別墅夢，沒想到收房時才發現，買到的竟是一間商鋪改裝的房子，不但室內幾乎沒有窗戶，連衛生間也不通風，拍賣頁面標榜的「花園」，實際上只是商鋪門前的停車空間。杭州一名潘姓男子認為拍賣平台審核不嚴，要求撤銷交易，但至今協商未果。
據潮新聞報導，潘先生表示，近日透過網路拍賣平台，拍下位於杭州市富陽區春江花月小區的一處房產，成交價234.8萬元。當時拍賣頁面標示為「精裝復式商墅」，並註明附帶花園、水電氣三通等條件。由於一直有別墅夢，加上價格看似合適，因此決定出手。
然而到了收房時，潘先生卻發現實際情況與宣傳落差甚大。房屋面積雖有250多平方米，但室內基本沒有窗戶，衛生間也缺乏通風設備，整體設計與一般別墅相去甚遠。
經過與原屋主及中介溝通，潘先生才得知，這處物業原本其實是商鋪，只是前屋主一直當作住宅使用。所謂的「花園」，也不是房屋附帶的私人花園，而是商鋪門前的停車空間，原屋主自行搭建雨棚使用。
潘先生提供的聊天錄音顯示，原屋主承認房產原先確實是商鋪，因債務問題才委託中介拍賣，並表示自己事先已向中介說明房屋性質，從未告知對方這是別墅。他也坦承，門前雨棚是自行搭建，沒有相關許可，屬於違建。
此外，原屋主與中介簽訂的委託服務協議，房屋性質一欄標示為「其他用房」，與拍賣頁面所稱的「商墅」存在差異。潘先生認為，平台沒有如實披露房屋用途，也未說明門前空間屬於公共區域，導致他在資訊不完整的情況下競拍。
事後，潘先生向平台投訴，要求撤銷拍賣，但工作人員以發布者表示房屋是商墅為由，稱無法支持他的訴求。潘先生質疑，平台身為中間方應負有審核責任，只要事先向物業查證，就能發現房屋實際用途。
針對事件，上海博和漢商（杭州）律師事務所創始合夥人邵斌表示，房屋用途屬於標的物性質，並非一般質量瑕疵。若中介明知房屋性質與宣傳不符，卻仍以「商墅」發布，原屋主也不能以曾告知中介為由，免除向買家披露的義務。
律師指出，依據中國電子商務法第38條，平台若知道或應當知道商家侵害消費者合法權益，卻未採取必要措施，可能須承擔連帶責任，但仍須視平台是否知情及相關證據判斷。潘先生可透過民事訴訟，以欺詐或重大誤解為由，主張撤銷拍賣合同、要求退還價款並賠償損失。
潘先生透過網路拍賣平台，以234.8萬元人民幣拍下杭州市富陽區春江花月小區的一處房產，原本以為買到的是可圓別墅夢的「精裝復式商墅」。 實際情況是室內幾乎沒有窗戶，衛生間也不通風；拍賣頁面宣稱的「花園」其實只是商鋪門前的停車空間，整體與別墅落差極大。 潘先生認為平台未如實揭露房屋用途，應負審核責任；律師則指出，若平台明知或應知資訊不實卻未處理，可能須擔責，買家可提訴請求撤銷合同。
精華 FAQ
潘先生透過網路拍賣平台，以234.8萬元人民幣拍下杭州市富陽區春江花月小區的一處房產，原本以為買到的是可圓別墅夢的「精裝復式商墅」。
實際情況是室內幾乎沒有窗戶，衛生間也不通風；拍賣頁面宣稱的「花園」其實只是商鋪門前的停車空間，整體與別墅落差極大。
潘先生認為平台未如實揭露房屋用途，應負審核責任；律師則指出，若平台明知或應知資訊不實卻未處理，可能須擔責，買家可提訴請求撤銷合同。
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