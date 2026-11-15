退役5年復出 34歲方博代表外協奪冠 中國國乒小將全軍覆沒

方博復出首冠，登頂伊斯坦堡男單冠軍。（取材自WTT世界乒聯微博）

AI摘要 文章摘要整理： 退役近5年後，34歲方博復出代表哈薩克出戰WTT伊斯坦堡站，決賽以4-1奪冠，世界排名大升，並寫下個人與哈薩克隊多項新紀錄。

在WTT常規挑戰賽伊斯坦堡站2026中，代表哈薩克 出戰的國乒老將方博以4-1戰勝南韓 選手姜東碩，奪得冠軍，世界排名從160跳到65。這是退役5年、現年34歲的方博復出首冠，五局比分為11-9、8-11、11-8、11-6、11-9。值得一提的是，方博是自費飛歐洲，胸口打過封閉針（止痛作用），把國乒小將全擋在四強門外，有媒體評論稱「國乒該好好反思」。

綜合媒體報導，方博今年4月20日宣布復出，表示將代表哈薩克隊出戰，但不會參加國際「三大賽」（奧運會、世乒賽、世界盃 ）。

「我正式宣布復出，我將代表哈薩克出戰，與Nomad乒乓球學院達成合作，預計6月開始參加WTT（世界乒乓球職業大聯盟）賽事，我仍是中國國籍，不參加國際三大賽。」方博在社交媒體上這樣寫道。

方博曾隨國乒男隊奪得2015年團體世界盃和2016年世乒賽團體賽冠軍。他還在2015年蘇州世乒賽上闖入男單決賽，最終不敵隊友馬龍。2021年，方博退役。

方博表示，復出的初衷仍然是熱愛乒乓球這項運動，想重新挑戰一下自己的極限。

在伊斯坦堡站男單決賽場上，方博穿哈薩克隊服，4-1打削球手姜東秀，最後一球落地，方博雙拳往上一舉，嗓子扯得發啞。

誰都看得出來，那一吼不是慶祝「我還能打」，是終於把前面幾站一輪遊、首輪0-3、排名釘死在160開外的悶氣，一口吐乾淨。

方博這場比賽也創造了多項紀錄：1.他拿到個人生涯首個WTT常規賽的冠軍；2.他也是哈薩克協會首位拿到WTT常規賽單打冠軍的球員；3.他是哈薩克協會第二位拿到WTT單打冠軍的選手；4.他拿到哈薩克協會第三個WTT單打冠軍，前兩次都是格拉斯門科拿下的支線賽冠軍；5.時隔13年再奪國際單打冠軍；6.退役近五年復出之後，個人復出首冠。

這是方博復出後打的第七站比賽，作為前國乒核心，34歲的他經過一段時間的訓練後依舊具有頂級水準。

據報導，方博是打了封閉針的，因為他渴望奪冠，這是他復出之後夢寐以求的結果。更為關鍵的是，即便決賽體能嚴重下滑，平時也沒有進行系統的訓練，他還是打出當年男乒的意志品質。相對於國乒男隊近期皆無佳績，甚至可說「全軍覆沒」，方博的表現著實讓人欽佩，凸顯老一批球員的基本功，值得目前男乒年輕球員學習。

方博復出首冠，登頂伊斯坦堡男單冠軍。（取材自微博）

方博奪完後握拳怒吼。（取材自WTT世界乒聯微博）