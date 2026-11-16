城市裡也有頂級獵手 北京拍到豹貓獵羊 金鵰空中盤旋

豹貓使勁拖著小羊往上走。（央視新聞截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 北京房山區拍到豹貓獵食小羊，且金鵰與豹貓同區共存，專家認為這反映當地生態持續改善，城市周邊也逐漸恢復多樣野生動物棲地。

北京房山區近日拍攝到罕見的野生動物捕食畫面，一隻國家二級保護動物豹貓，趁小羊羔離開母羊後悄悄靠近，一口咬住喉嚨，再將小羊拖走。值得注意的是，事發地點距離村莊不遠，附近不僅有豹貓出沒，還有空中頂級捕食者金鵰。專家指出，兩種頂級捕食動物能在同一片山林共存，反映北京生態環境持續改善。

央視新聞報導，這段畫面是在北京房山區佛子莊鄉一處淺山地區拍攝的，生態攝影愛好者劉彤表示，當天原本是為了拍攝金鵰，卻聽見山坡上傳來小羊叫聲，發現一隻母山羊剛替小羊哺乳完畢。沒想到豹貓趁母羊離開、小羊躲回陰影處時悄悄接近，先壓低身體、貼著地面緩慢前進，接著咬住小羊喉嚨，並使勁將牠往山坡上拖行。

據了解，遭捕食的小羊是附近村民飼養的，平時在山上放養，母羊也會自行在山區產崽、哺乳。 在山坡上的母羊和小羊。（央視新聞截圖）

北京師範大學生命科學學院教授馮利民表示，豹貓平時以小型齧齒類動物為主食，也會捕食鳥類及兩棲、爬行動物，捕食家禽、家畜則屬於特殊情況。

馮利民指出，金鵰與豹貓分別是空中及地面上的頂級捕食者，兩者能在同一地區生存，顯示當地具有豐富的食物資源。

目前，豹貓主要分布在北京東北部、北部、西北部及西部山區，全市適合豹貓生存的棲息地約5000平方公里。今年科研人員也在距離市區較近的六環內，發現穩定的豹貓族群，數量約35隻。監測顯示，豹貓能利用生態通道，在六環內外活動。

馮利民表示，豹貓不只生活在山林，也能適應村莊、農田等靠近人類活動的環境，因為這些地方同樣有豐富的老鼠資源。

為減少道路及建築阻斷野生動物遷徙，北京也透過城市規畫設置生態廊道，例如奧林匹克森林公園內就建有中國首座跨越城市高速公路的生態廊道橋，園區內更種植60種植物，提供動物隱蔽通行空間；目前，刺蝟、鼬類等小型動物已利用這座「空中綠橋」穿越道路。