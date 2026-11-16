哈佛教授加盟清華成話題 WSJ：在美華人精英加速「叛離」
華爾街日報指多名華人頂尖學者與科學家正回流中國，劉軍以哈佛終身教授身分轉投清華，並強調中國人才培育與科技追趕速度。
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華爾街日報指多名華人頂尖學者與科學家正回流中國，劉軍以哈佛終身教授身分轉投清華，並強調中國人才培育與科技追趕速度。
美媒報導近日對美國提出警告，一批頂尖的華人精英、科學家正加速「叛離」美國，並訪問了放棄哈佛大學終身教職並於去年回中國全職加盟清華大學的教授劉軍，他直言，美國的反華情緒已使中美學者合作十分艱難，且中國學生和哈佛的學生一樣聰明，「我希望吸引更多中國人才回國。」前媒體人胡錫進建議，中國部分人不應將頂尖人才回國視為「科學難民」，因為他們是中國提升科學前沿能力的重要機會。
據觀察者網報導，去年8月，國際著名統計學家劉軍全職加盟清華。此前，劉軍是美國哈佛大學統計系終身教授，剛當選美國國家科學院院士。他在清華園出生、長大，於1985年在北京大學獲數學學士學位。劉軍當時說，跨越一甲子選擇回來，是對教育科研事業的熱愛，也是家國情懷的召喚。
劉軍近日接受美國華爾街日報（WSJ)採訪時表示，「在招聘人才方面，我們自然會優先考慮中國人。」劉軍如今住在北京，他的目標人選包括那些在美國嶄露頭角的數學及科學領域人才，他們希望離年邁的父母更近一些，或者希望投身中國日益強大的科技產業，站在行業發展的前沿，希望吸引更多像他一樣的人回國。
報導稱，關於自美回國的決定，劉軍是在美國總統川普2024年贏得第二任期前不久作出的。他直言，美國的反華情緒已使中美兩國學者之間開展合作變得十分艱難。
除了劉軍，還有許多科學家也加盟了清華。比如菲爾茲獎得主丘成桐、哈佛大學前化學教授查爾斯·利伯以及2025年諾貝爾化學獎得主、曾在加州大學伯克利分校任職的奧馬爾·亞吉等人。
劉軍說，中國對推動AI（人工智慧）發展的投入令他印象深刻，目前他專注於培養中國的下一代人才，自己現在的學生與他在哈佛大學培養的學生一樣聰明。「如果你了解美國的整體教育水平，就會知道美國曾經領先中國大約100年，而現在這一差距已經縮小到將近20年。中國正在迎頭趕上。」
報導並引述普林斯頓大學和哈佛大學研究人員數據，2022年至2026年間，共有668名具有中國血統的終身教授或終身教職軌科學家，放棄了在美國機構的任職關係，轉而加入包括中國在內的其他國家的機構。許多中國學者和工程師表示，他們在美國愈來愈感到不受歡迎。
中國官媒環球時報前總編輯胡錫進昨發文指出，劉軍這些頂尖人才回國，在國內得到的並非都是掌聲，中國絕不可把他們當「科學難民」對待，視他們為「回國搶資源」、「混養老」的負擔，中國想要接住這批歸來者，首先要做到，讓他們不必再為「你從哪裡來」解釋第二遍。
劉軍去年全職加盟清華大學，表示回歸是出於對教育科研的熱愛與家國情懷，也因美國反華情緒升高，使中美學者合作愈來愈困難。 報導指出，越來越多具中國血統的頂尖教授與科學家離開美國機構，轉往中國或其他國家任職，反映美國科研環境對部分華人學者吸引力下降。 胡錫進認為，這些回國學者不應被視為「科學難民」或資源負擔，而是中國提升科學前沿能力的重要機會，社會應給予尊重與接納。
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劉軍去年全職加盟清華大學，表示回歸是出於對教育科研的熱愛與家國情懷，也因美國反華情緒升高，使中美學者合作愈來愈困難。
報導指出，越來越多具中國血統的頂尖教授與科學家離開美國機構，轉往中國或其他國家任職，反映美國科研環境對部分華人學者吸引力下降。
胡錫進認為，這些回國學者不應被視為「科學難民」或資源負擔，而是中國提升科學前沿能力的重要機會，社會應給予尊重與接納。
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