哈佛教授加盟清華成話題 WSJ：在美華人精英加速「叛離」

劉軍接受華爾街日報採訪。（取材自鳳凰網）

AI摘要 文章摘要整理： 華爾街日報指多名華人頂尖學者與科學家正回流中國，劉軍以哈佛終身教授身分轉投清華，並強調中國人才培育與科技追趕速度。

美媒報導近日對美國提出警告，一批頂尖的華人 精英、科學家正加速「叛離」美國，並訪問了放棄哈佛大學 終身教職並於去年回中國全職加盟清華大學的教授劉軍，他直言，美國的反華情緒已使中美學者合作十分艱難，且中國學生和哈佛的學生一樣聰明，「我希望吸引更多中國人才回國。」前媒體人胡錫進 建議，中國部分人不應將頂尖人才回國視為「科學難民」，因為他們是中國提升科學前沿能力的重要機會。

據觀察者網報導，去年8月，國際著名統計學家劉軍全職加盟清華。此前，劉軍是美國哈佛大學統計系終身教授，剛當選美國國家科學院院士。他在清華園出生、長大，於1985年在北京大學獲數學學士學位。劉軍當時說，跨越一甲子選擇回來，是對教育科研事業的熱愛，也是家國情懷的召喚。

劉軍近日接受美國華爾街日報（WSJ)採訪時表示，「在招聘人才方面，我們自然會優先考慮中國人。」劉軍如今住在北京，他的目標人選包括那些在美國嶄露頭角的數學及科學領域人才，他們希望離年邁的父母更近一些，或者希望投身中國日益強大的科技產業，站在行業發展的前沿，希望吸引更多像他一樣的人回國。

報導稱，關於自美回國的決定，劉軍是在美國總統川普2024年贏得第二任期前不久作出的。他直言，美國的反華情緒已使中美兩國學者之間開展合作變得十分艱難。

除了劉軍，還有許多科學家也加盟了清華。比如菲爾茲獎得主丘成桐、哈佛大學前化學教授查爾斯·利伯以及2025年諾貝爾化學獎得主、曾在加州大學伯克利分校任職的奧馬爾·亞吉等人。

劉軍說，中國對推動AI（人工智慧）發展的投入令他印象深刻，目前他專注於培養中國的下一代人才，自己現在的學生與他在哈佛大學培養的學生一樣聰明。「如果你了解美國的整體教育水平，就會知道美國曾經領先中國大約100年，而現在這一差距已經縮小到將近20年。中國正在迎頭趕上。」

報導並引述普林斯頓大學和哈佛大學研究人員數據，2022年至2026年間，共有668名具有中國血統的終身教授或終身教職軌科學家，放棄了在美國機構的任職關係，轉而加入包括中國在內的其他國家的機構。許多中國學者和工程師表示，他們在美國愈來愈感到不受歡迎。

中國官媒環球時報前總編輯胡錫進昨發文指出，劉軍這些頂尖人才回國，在國內得到的並非都是掌聲，中國絕不可把他們當「科學難民」對待，視他們為「回國搶資源」、「混養老」的負擔，中國想要接住這批歸來者，首先要做到，讓他們不必再為「你從哪裡來」解釋第二遍。