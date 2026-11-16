「雷神」澳洲豪宅失竊 比亞迪獲免費廣告 網友：要賣翻了

克里斯漢斯沃位於澳洲的豪華海灘宅邸遭小偷竊走三輛車。（取材自新民周刊）

AI摘要 文章摘要整理： 雷神克里斯漢斯沃澳洲豪宅遭竊3輛車，雖已尋回，但焦點意外落在其中1輛比亞迪，引發外媒與網友熱議，並被視為品牌在海外的免費曝光。

「雷神索爾」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）位於澳洲 的豪華海灘宅邸近日遭小偷竊走三輛車，雖目前都已尋獲，但中外相關網站對此討論熱度仍不減，其中最熱的話題是「雷神也開比亞迪 ？」、「雷神為什麼開比亞迪？」消息傳到中國引發熱議，有媒體認為，連「錘哥」都無法抗拒買了下來，顯示比亞迪在國外已晉升豪車階級。許多人猜測他遭竊的比亞迪是在墨西哥 首發的鯊魚皮卡，紛紛打趣「雷神免費廣告，這次要賣翻了。」

克里斯漢斯沃這次遭竊賊開走的是一輛Ram、一輛福特Raptor皮卡（ute）與一輛比亞迪（BYD），目前已陸續尋獲，案件仍在調查中。據新民周刊報導，克里斯漢斯沃在「復仇者聯盟」系列中飾演超級英雄「雷神」、人稱「錘哥」；在10月底剛剛殺青的一部戲裡，他是全世界最不可能被搶的人，現實卻被開走三輛車，更令人訝異的是，其中品牌還包括了全球知名車企、中國新能源車龍頭的比亞迪。

報導稱，此新聞一出來，外國網友的關注點非常和諧統一：不是「雷神好慘」，是「雷神為什麼開比亞迪」？其中一條高讚評論說，這事兒最大的問題不是誰幹的，而是一個千萬富翁為什麼會有一輛比亞迪？

比亞迪鯊魚皮卡。（取材自微博）

報導綜合網友評論，一個中國品牌，在皮卡的老家澳洲，把車賣到讓本地人討論「富豪為什麼開它」，這事本身著實比失竊案有意思多了，這也顯示比亞迪在國外算是豪車階級。

許多中國網友也很好奇雷神的比亞迪的型號，猜測「難不成是鯊魚皮卡？」，「這麼有錢的好萊塢明星居然也開比亞迪」、「東西好不好，有錢人先知道，國外的普通人對中國品牌還有偏見，但愈來愈多名人開上比亞迪等國產新能源車，肯定會潛移默化改變外國人的刻板印象」、「看來國產車在澳洲確實競爭力很強了」。

據報導，比亞迪鯊魚皮卡在墨西哥首發，國外的口碑爆表，在澳洲的銷量頗佳。

「雷神索爾」。（取材自新民周刊）