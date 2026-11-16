海南大學運動會獎品 竟有活鱷魚 黑山羊、雞鴨也在列

動物獎。（取材自學校官網）

AI摘要 文章摘要整理： 海南大學儋州校區田徑運動會以活鱷魚、黑豬、黑山羊和雞鴨作為獎品，引發網路關注；校方表示獎品來自合作基地，鱷魚為合法養殖品種。

海南大學運動會獎品竟出現活鱷魚，在評論區，有網友表示，「海南大學的獎品太硬了。」還有網友表示，「萬一得了第一名，領到鱷魚怎麼辦啊？」

極目新聞報導，三輪車拉著黑豬黑山羊，撲騰著翅膀的雞鴨在操場上列隊……這不是農博會，而是大學生運動會的獎品，其中打頭陣的竟然是兩條鱷魚。14日，海南大學（儋州校區）第53屆田徑運動會開幕，當獎品方陣的一車車動物出現在運動場上時，引起學生一陣歡呼。

學生拍攝的現場視頻顯示，一輛輛三輪車依次駛過主席台，打頭陣的三輪車上竟然裝著兩條鱷魚，鱷魚的嘴和腳都被捆住，車的展示牌上寫著，鱷魚為這次運動會團體第一名和第二名的獎品。隨後出現的三輪車上，有的裝著黑豬，有的裝著黑山羊，另外還有雞鴨等動物。

據報導，海南大學（儋州校區）一工作人員15日表示，本次運動會團體第一名將獲獎一條鱷魚、六隻雞和六隻鴨，團體第二名可獲獎一條鱷魚、四隻雞和四隻鴨，第三名獎品是一隻黑豬和一隻黑山羊，參賽的前八名都有動物作為獎勵。

據了解，這次運動會上的獎品都是由學校的校外合作基地提供，其中鱷魚來自東方紅草村鱷魚產業園科技小院。該產業園負責人15日表示，他們主要是從事鱷魚人工養殖，每年海南大學都有不少學生到產業園做鱷魚研究，「我們人工養殖的鱷魚，都是經批准許可且經正規檢驗檢疫的，以食用為主。」許先生說。

許先生表示，這次提供給學校作為獎品的兩條鱷魚，都是尼羅鱷的雜交品種，大概有40到50斤，每條價值1000多元（約150美元）。學生領到獎品後自己肯定無法餵養，最好是請食堂師傅幫忙處理後加餐。

資料顯示，尼羅鱷是非洲體型最大的鱷魚，成年雄性通常體長3.5米、體重近200公斤，最大個體體長可超過5.5米、體重接近1噸。尼羅鱷生性凶猛，成體能捕食羚羊、水牛、河馬幼體等大型脊椎動物。

當獎品的鱷魚。（視頻截圖）