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拒幫HR買咖啡 求職者被取消面試 還被嗆「斤斤計較」

中國新聞組／北京16日電
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求職面試竟被要求幫人事主管買咖啡，引發熱議。示意圖。(取材自微博)
求職面試竟被要求幫人事主管買咖啡，引發熱議。示意圖。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

江蘇昆山一名求職女子面試時被HR要求代買飲料，且先稱不報銷，遭拒後又取消面試並指責她斤斤計較，事件引發網友與平台關注。

求職面試竟被要求幫人事主管買咖啡？江蘇省昆山市近日發生一起求職爭議，一名女子透過求職平台應徵工作，特地跨城市前往面試，沒想到抵達後，人資人員（HR）竟要求她先購買兩杯飲料，還指定其中一杯不能含咖啡因，並表明費用不予報銷。女子拒絕後，對方不僅取消面試，還表示公司不招募「斤斤計較」的員工，事件曝光後引發網友熱議。

綜合鳳凰網及點時新聞報導，這起事件發生於11月13日，當事女子小王（化名）透過求職平台BOSS直聘，與昆山一家公司聯繫並安排面試。為了爭取工作機會，她特地跨城市前往，沒想到抵達面試地點後，卻收到人資人員傳來的訊息，要求她先去購買飲料。

根據小王描述，人資人員當時直接傳訊表示「妳先點兩杯喝的，我要不帶咖啡因的」，並明確告知購買飲料的費用不會報銷。小王認為，自己是前來應徵工作的求職者，並沒有義務替面試官購買咖啡，因此拒絕這項要求。

沒想到，人資人員在遭到拒絕後，才改口表示飲料費用可以報銷，但隨後又以公司不招募斤斤計較的員工為由，直接取消原先安排的面試。小王表示，自己特地跨城市前往昆山，最後卻連面試官都沒見到，就失去面試機會，讓她感到相當不滿。

小王事後將經歷發布至網路，並向涉事公司寄送投訴郵件，要求對方正式道歉，同時賠償她為了面試支出的交通費用。

事件曝光後，不少網友認為人資人員的要求不合理，紛紛向求職平台檢舉相關職缺，目前該職缺已因多人檢舉而關閉。至於平台是否禁止招聘方要求求職者代購、墊付款項或支付費用，BOSS直聘客服回應，將依照平台規則處理，相關問題已記錄並上報，後續會由專人跟進。

精華 FAQ

  • 女子透過BOSS直聘應徵昆山一家公司，特地跨城市前往面試，抵達後卻被HR要求先去買兩杯飲料，成為整起爭議的直接起因。

  • HR不僅指定其中一杯要無咖啡因，還一開始明確表示費用不予報銷。女子認為這不屬於求職者義務，因此拒絕代買。

  • 女子事後發文並向公司寄送投訴郵件，要求道歉與補償交通費；事件曝光後，職缺遭多人檢舉而關閉，BOSS直聘客服也表示會依規則處理並跟進。

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