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全紅嬋在校慶表演舞獅掀熱議 網：還沒退役 奧運冠軍就幹這個？

中國新聞組／北京16日電
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19歲全紅嬋（中）參加校慶，上台表演舞獅節目。（取材自微博）
19歲全紅嬋（中）參加校慶，上台表演舞獅節目。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

全紅嬋在暨南大學120周年校慶展演中參與舞獅演出，引發外界對現役奧運冠軍是否適合登台表演的兩極討論。

中國跳水奧運冠軍全紅嬋在暨南大學120周年校慶展演中登台表演，節目融入廣東傳統舞獅元素，畫面曝光後引發熱議。支持者認為，全紅嬋以學生身分參與母校校慶，是向學校獻禮，也能推廣傳統文化；但質疑者認為，她仍是現役跳水運動員，國家培養奧運冠軍是為了在賽場爭取佳績，質疑校慶表演是否合適。

綜合媒體報導，作為暨南大學體育學院的大二學生，全紅嬋此前已經參與了學校薪火傳遞、校運會火炬接力等多項校慶活動，和蘇炳添一同完成火炬傳遞，提前點燃了全校師生的熱情。

此次正式登台，節目把競技體育精神和廣東本土傳統舞獅文化結合在一起，舞台上，短跑名將蘇炳添、跳水奧運冠軍陳艾森和全紅嬋等體育代表一同亮相，手持精致獅頭配合完成表演，現場掌聲、歡呼聲直接拉滿，校園裡滿是喜慶熱鬧的氛圍。

消息傳出後，網友反應呈現兩極。支持者認為，舞獅是廣東傳統民俗文化，全紅嬋身為廣東人，在母校校慶表演具有地方特色，也能讓更多年輕人認識傳統文化。有網友表示，奧運冠軍的價值不應只體現在領獎台上，運動員也可以透過不同方式展現個人魅力，參與校慶是學生回饋母校的正常活動。

不過，也有網友對安排提出質疑，認為全紅嬋尚未退役，仍肩負競技訓練任務，不應把太多時間放在演出活動上。有網友直言：「國家培養她是為了跳水拿金牌，不是來舞獅表演的」，也有人質疑校方是否有更適合奧運冠軍身分的節目安排。

另有網友認為，外界不必過度解讀，全紅嬋首先也是一名大學生，參與學校校慶並無不妥。她在暨南大學採取彈性學制，可以兼顧學業與專業訓練，校慶演出屬於短期活動，不宜直接與競技成績掛鈎。

全紅嬋近年因在奧運賽場的出色表現受到關注，場外的一舉一動也經常成為話題。此次從跳水選手轉換為舞獅表演者，再度引發外界討論。暨南大學120周年校慶展演將於16日舉行，全紅嬋的實際演出內容及舞台表現，預料將成為活動焦點。究竟奧運冠軍能否在競技場以外展現不同面貌，也成為這場校慶表演引發討論的另一個話題。

全紅嬋（右3）在校慶活動上表演舞獅，站在她右手邊的是蘇炳添。（取材自微博）
全紅嬋（右3）在校慶活動上表演舞獅，站在她右手邊的是蘇炳添。（取材自微博）

19歲全紅嬋（右）參加校慶，上台表演舞獅節目。（取材自微博）
19歲全紅嬋（右）參加校慶，上台表演舞獅節目。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 她在暨南大學120周年校慶展演中登台，與蘇炳添、陳艾森等體育代表一同手持獅頭參與舞獅表演，節目結合競技體育精神與廣東傳統民俗文化。

  • 支持者認為，她以學生身分參與母校校慶屬於正常回饋，也能藉由舞獅展現廣東地方特色，進一步推廣傳統文化，並讓奧運冠軍展現賽場外的不同面貌。

  • 反對者擔心她仍是現役跳水運動員，國家培養她是為了在賽場爭取金牌，若投入過多校慶活動，可能分散訓練精力，也質疑校方安排是否合適。

奧運 全紅嬋

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