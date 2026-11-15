一邊生娃一邊讀博 33歲三寶媽因一張博士畢業照暴紅

不少人驚嘆孫女同時養育3個孩子，還能完成博士學業。(取材自九派新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 湖北33歲三寶媽孫姓女子在生育3名孩子期間完成博士學位，因畢業照走紅，她坦言多年兼顧育兒、科研與工作極為辛苦，僅屬特殊個案。

33歲、育有3名孩子，還取得博士學位！中國湖北一名孫姓女子近日因一張博士畢業照走紅。照片中，她帶著3名孩子一同入鏡，背後卻是多年兼顧育兒與科研的艱辛。她碩士期間結婚，博士1年級生下長子，博士3年級再迎來雙胞胎，因生育及休養延畢數年，最忙時每天只能睡3至4個小時。

綜合揚子晚報、九派新聞報導，這張畢業照由攝影工作室發布後引發網友熱議，不少人稱讚她婚姻、學業雙豐收，也有人驚嘆同時養育3個孩子又完成博士學業，並非一般人能做到。

據報導，孫女今年7月從武漢 一所「雙一流」高校畢業。

回顧讀博過程，孫女坦言，畢業固然開心，更多的卻是如釋重負。科研與經濟壓力交織，加上家庭日常瑣事，讓她長期處於忙碌狀態。孩子尚未上學時，她每天清晨5、6時便起床，白天除了照顧孩子，還要處理電商選品、拍攝素材、撰寫文案，並抽空閱讀文獻、進行研究。

直到夜深孩子全數入睡，她才能真正開始自己的科研工作，經常忙到深夜。最辛苦的時候，每天睡眠不到4小時，這樣的生活持續了3、4年。她感謝家人的理解與支持，坦言整個家庭能夠走過這段日子，仰賴全家人共同分擔。

不過，孫女也不認為自己做到了完美平衡。她坦承，讀博期間科研成果不如部分同門，也犧牲了不少校園社交生活，並提醒外界，自己的經歷只是特殊個案，不應視為人人都能複製的成功模式。

孫女帶著三個孩子拍攝的博士畢業照走紅網路。(取材自九派新聞)