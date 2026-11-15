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全校唯一自願當班主任 湖南50歲師崩潰大哭 惹全網關注

中國新聞組╱北京15日電
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班主任在家長會上當眾宣布遞交辭呈的視頻，引發多方關注。(取材自觀察者網)
班主任在家長會上當眾宣布遞交辭呈的視頻，引發多方關注。(取材自觀察者網)

AI摘要

文章摘要整理：

湖南一名50多歲班主任因課堂衝突與長期壓力在家長會上宣布辭職，引發網路熱議，也讓班主任工作負擔、教師情緒與家校支持問題再度受到關注。

湖南一名50多歲班主任近日在家長會上哽咽宣布已遞交辭呈，起因是段考前夕，一名學生多次被提醒仍在課堂講話，遭要求到教室外後不但不配合，還當眾頂嘴，讓他情緒失控。更引發討論的是，他透露自己是全校唯一自願擔任班主任的教師。事件曝光後，不少教師與家長感同身受，也讓班主任壓力受到關注。

據都市快報橙柿互動報導，這名教師每天清晨5時多到校，直到學生上完最後一節課才離開。他原本打算一屆接一屆帶下去，「不怨天不由人，不圖名不圖利，高高興興送同學們畢業」，但坦言自己也有撐不住的時候。談到事發經過，他說：「教室裡的同學，只見證了我在講台上面史詩級的狂怒，進到辦公室的那兩個同學，才是親眼見證了我怎麼在辦公室崩潰大哭的。」一場課堂衝突，成了壓垮他的最後一根稻草。

影片在網路流傳後，許多網友支持教師，認為班主任須照顧全班，還要處理學習、紀律及家校溝通；也有人指出，老師長期付出卻得不到理解，難免挫折。不過，也有網友質疑，教師有穩定職位，因一次衝突辭職是否可惜。

上述湖南情況並非個案。杭州一名資深初中校長透露，事發當天下午，就有2名初二教師到他辦公室哭泣，分別有10多年及約5年教齡。原因包括認真備課卻遇到學生不專心、干擾全班，以及感受不到學生尊重。校長說，有些學生上課聊天、半躺在椅子上，教師批評教育效果有限，處分又難拿捏，向家長反映也未必獲得重視，常陷入無力感。

但一名擔任班主任35年的杭州教師提醒，理解教師辛勞之餘，也要看見學生處境。學生犯錯本就是成長過程，成績不理想的孩子同樣得日復一日上課，也可能承受壓力；學生頂嘴或許有錯，背後也可能有委屈。

教育工作者周慧則呼籲，社會不妨暫時放下對辭職方式的爭論，多理解班主任的付出與無力。班主任承擔班級管理、教學協調、安全及家校溝通等責任，卻不是永不疲憊的超人。教育需要溫度，教師也需要尊重與支持；唯有制度及家校合作共同分擔，才能避免讓班主任獨自承受整個班級的重量。

班主任在家長會上當眾宣布遞交辭呈的視頻，引發多方關注。(視頻截圖)
班主任在家長會上當眾宣布遞交辭呈的視頻，引發多方關注。(視頻截圖)

精華 FAQ

  • 起因是段考前夕一名學生多次被提醒仍在課堂講話，要求到教室外後又不配合並當眾頂嘴，讓他情緒徹底失控，最後在家長會上宣布已遞交辭呈。

  • 他表示自己是全校唯一自願擔任班主任的教師，每天清晨5時多到校，直到學生上完最後一節課才離開，原本想一路帶班到畢業，但也坦言有撐不住的時候。

  • 杭州校長與教師也提到，學生不專心、缺乏尊重、處分難拿捏、家長未必配合，都會讓老師感到無力；因此外界呼籲制度與家校合作分擔班主任壓力。

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