LPL首位大滿貫上路選手 Bin激動：這輩子最開心一天

中路選手Knight獲選最有價值選手。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： BLG在2026年英雄聯盟世界賽以3比1擊敗GEN奪冠，Bin成為LPL首位大滿貫上路選手，Knight則獲FMVP，為LPL帶回睽違5年的世界冠軍。

中國BLG戰隊在2026年英雄聯盟全球總決賽（S16）擊敗南韓 GEN，時隔5年再為LPL賽區捧回冠軍。上路選手Bin（陳澤彬）更寫下歷史，成為LPL首位達成大滿貫的上路選手。奪冠後，他在社群平台激動發文：「今天是我這輩子最開心的一天！」道出多年征戰終於圓夢的喜悅。

據九派新聞報導，決賽於北京時間15日、美國時間14日在紐約落幕。BLG先失一局，隨後連扳3局，最終以3比1擊敗GEN，拿下隊史首座全球總決賽冠軍，也是LPL戰隊繼2021年後，再度登上世界賽最高頒獎台。BLG還成為首支在同一屆賽事中，接連淘汰LCK賽區全部4支參賽隊伍並奪冠的LPL戰隊。

BLG以LPL二號種子身分晉級，瑞士輪擊敗HLE後挺進淘汰賽，再先後戰勝DK、衛冕冠軍T1及GEN，完成「一穿四」的奪冠之路。其中，半決賽擊敗T1尤其具有指標意義，這是LPL隊伍首次在全球總決賽BO5賽制中戰勝T1，也終結對手此前對LPL戰隊的13場全勝紀錄。

中路選手Knight（卓定）獲選決賽最有價值選手（FMVP），並打破S賽冠軍中路選手連續13屆由南韓選手包辦的紀錄。Knight表示，職業生涯以來，自己的目標就是這座冠軍，今年終於做到「重鑄LPL榮光」。他也在社群發文說：「我說過想給大家留下好的回憶，這一次我做到了。謝謝大家一直支持我們。」

對Bin而言，這座冠軍是職業生涯的重要里程碑。陳澤彬曾隨RNG拿下2022年LPL春季賽及季中邀請賽冠軍，也曾代表中國隊出戰杭州亞運。如今再隨BLG奪得S賽冠軍，成為LPL歷史首位大滿貫上路選手。這場勝利不僅讓BLG寫下隊史新頁，也為中國賽區打破5年冠軍等待。

Bin在社媒帳號發文：今天是我這輩子最開心的一天。(取材自微博)