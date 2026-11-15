高三兒住不慣宿舍 杭州父租酒店陪讀、通勤上班 2周瘦4斤

杭州50歲父親入住第一晚翻身時，床腳竟突然斷裂，整個人斜陷下去。(取材自潮新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 杭州一名父親為讓高三兒子睡得更好，租住學校旁酒店陪讀，卻因通勤與家庭分工壓力，短短2周就瘦了4斤，也反映陪讀潮與親子教育的兩難。

杭州50歲父親王力為了改善高三兒子的睡眠，搬到學校附近的快捷酒店陪讀，沒想到短短2周就瘦了4斤(2公斤)。原本每天通勤約1小時，如今往返工作地點得花4小時，夫妻分居、家庭難團聚，也讓這場陪讀成為全家共同承擔的考驗。

據潮新聞報導，王力從事媒體工作，妻子是教師。兒子因宿舍睡不好，提出搬到校外住宿；學校對面的快捷酒店早已形成陪讀生意，還有3名同學入住。王力起初並不贊成，認為高三最後階段，即使宿舍吵一些，校園生活仍有其價值。但看著兒子狀態日益緊繃，一家人最後決定由父親陪兒子，母親留在家照顧女兒。

王力住的房間是隔間式「標準間」，沒有電視和衣櫃，只有空調及燒水壺。他回憶，入住第一晚翻身時，床腳竟突然斷裂，整個人斜陷下去。他感嘆：「在擁擠的地鐵上，我忍不住想，人到中年，我居然也成了一隻『候鳥』。」每天4小時通勤壓縮睡眠，2周便瘦了4斤；陪讀近半年，一家人也很難一起吃頓晚飯。他說：「那段時間每天都懸著心，最怕小的生病。家裡每一個人都不能掉鏈子，少一個人，整個生活鏈條就斷了。」

辛苦之外，王力也看見孩子的改變。床塌的那晚，兒子主動說：「爸你睡我這。」這句平常不容易聽到的話，讓他感受到親子關係的變化。小女兒也變得懂事，會主動做功課，母親還沒回家就自己點外賣。

陪讀也不只是王力一家的選擇。有人搬到學校附近租屋，有人甚至跨海陪讀，家庭生活因此重新安排。報導引述一項對杭州新高一家長的452份有效問卷，選擇在校外租屋陪讀者占21%，班主任表示，高三比例還會增加。

教育學者指出，陪讀若變成家長焦慮的延伸，可能妨礙孩子培養獨立能力。專家提醒，家長應從管理者轉為支持者，及早培養孩子生活自理能力。陪伴的目的不是永遠守在身旁，而是讓孩子終有能力獨立生活。