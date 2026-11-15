深圳APEC倒計時 聚焦3領域5看點 連大合照穿啥都受矚

APEC領導人非正式會議18日至19日將在深圳舉行，圖為前海特區館廣場上的「鵬翔碧浪」景觀，盛裝迎接四方來客。（新華社）

AI摘要 文章摘要整理： 深圳APEC峰會將成中國重要主場外交，外界關注亞太經貿、AI與綠能合作能否落地，以及中美元首會晤、中美俄同框與領袖穿著等觀察點。

亞太經合組織（APEC ）第33次領導人非正式會議將於18日至19日在深圳舉行，中國國家主席習近平 預計與美國總統川普、俄羅斯總統普亭 等國家領導人舉行雙邊會晤，全球關注。分析指出，此次峰會有三個觀察重點以及五大看點，包括在亞太區域經濟、AI與綠能轉型三大領域能否推進具體合作，以及中美元首是否年內第三晤、中美俄是否同框，甚至領袖們在會上的互動、大合照時的穿著所透露的信號，都是重要觀察點。

深圳APEC峰會被視為今年中國最重大主場外交活動，區域經貿合作進展、共建創新生態與中外元首互動，成為重要觀察點。明報引述北京分析人士認為，中國官媒央視近日提示峰會重點之一，即把APEC合作從共識推向實踐，兌現貿易投資便利化承諾，讓區域開放合作成果看得見、摸得著。

報導引述中國社會科學院亞太與全球戰略研究院新興經濟體研究室副主任李天國表示，此次峰會聚焦「開放、創新、合作」三大優先領域。尤其值得關注的是，今次峰會若能發布「APEC領導人深圳宣言」，有望為建設亞太共同體提出更加明確的目標和行動路線。

本屆峰會有三大觀察重點，港媒引述北京清華大學戰略與安全研究中心副研究員孫成昊表示，第一，亞太區域經濟整合能否持續推進，攸關企業能否獲得更穩定的經營預期；第二，AI合作能否從政策討論進一步走向實際應用與能力建構，讓開發中經濟體及中小企業也能受惠；第三，各國能否提出符合能源、糧食安全及綠色轉型等現實需求的合作方案並形成可推動的具體計畫，也將考驗峰會成果。

據香港經濟日報報導分析，此次峰會有五大看點。第一就是中美元首能否年內第三會，是否達成新共識或合作成果受矚目；第二是中美俄會否同框，三方會晤構想最早由普亭提出，川普提議討論核軍控問題，中方態度則較審慎；即使三方有意會面，如何設定議題仍是難題。

第三是全球南方如何推動亞太合作：21個成員經濟體中，過半屬全球南方，如何與亞太發展中國家共建「共同家園」，某程度上比大國博弈更具基礎性，同樣具有深遠意義；第四是工商領導人峰會釋出甚麼經貿訊號：今年工商峰會定於11月17日至18日舉行，預計約1000名政商界代表參與，並計畫在峰會結束時發布「深圳倡議」，企業如何看待貿易壁壘、科技轉型與跨境合作將是觀察重點。

第五是領袖大合照環節，主辦方安排的特色服裝，往往成為外界津津樂道的話題，例如2001年上海的唐裝，以及2014年北京的「新中裝」。深圳今年會以甚麼服裝展現主辦地特色，各方領導人又會如何互動，將是峰會一視覺焦點。

APEC領導人非正式會議18日至19日將在深圳舉行，圖為前海特區館廣場上的「鵬翔碧浪」景觀，盛裝迎接四方來客。（新華社）