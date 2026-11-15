深圳APEC／最強安保天團 反恐「戰狼突擊隊」重裝巡邏

APEC會議臨近，「戰狼突擊隊」已在深圳寶安國際機場巡邏。（視頻截圖）

AI摘要 文章摘要整理： APEC峰會臨近，深圳啟動以戰狼突擊隊為核心的高規格安保，並配合交通管制、低空防護及票價優惠等措施，確保盛會與民生運作兼顧。

APEC 會議臨近，網民近日發布影片，「戰狼突擊隊」已在深圳寶安國際機場巡邏；中媒報導形容，這支隊伍是深圳安保「最強天團」，期間將重裝值守，全線巡邏護航盛會。不少人在影片下留言，「好帥啊」、「看這氣場就知道超強」、「威風凜凜」、「好像看大片一樣」。

綜合媒體報導，「戰狼突擊隊」是國家級反恐突擊隊，隊內現有50名精銳民警，專責反恐維穩、重大案件嫌疑人快速精準抓捕、突發應急救援，以及大型活動的高規格安全保衛工作；戰狼突擊隊前身是2005年組建的反恐突擊大隊。

為確保盛會萬無一失，除了地面特警重裝巡邏，針對本次APEC峰會的高規格安保，深圳公安部門還啟動了覆蓋海、陸、空的全立體防護體系。此外，包含「3652突擊隊」在內的警力也同步重裝值守；核心區域則實施嚴格低空管控，禁飛未經批准的無人機與「低慢小」航空器，並於機場、高鐵站及深港通關口岸部署智慧巡邏機器人與反無人機防禦裝置，構築全天候安全網。

因應峰會召開，深圳市交管部門將於17日至19日每日上午7時至晚間10時，對福田、羅湖、南山三區指定範圍採取分時、分段臨時交通管制；18日下午及19日上午，深南大道、沙河西路、香蜜湖路等9條主要幹道指定路段更將限制車輛通行。

為降低交管對市民與民生服務的衝擊，深圳市交通運輸局宣布16日至20日推出地鐵與公車票價5折優惠，地鐵在16日至19日間延長營運1小時並加密班次，同時在重點區域新增56條接駁專線。外送平台美團亦配合推出騎手保障方案，16日至20日全城外送員超時訂單一律免責，重點管制區因路況導致的取消訂單同樣予以免責，並透過彈性調度協助疏導配送壓力。

APEC會議臨近，「戰狼突擊隊」已在深圳寶安國際機場巡邏。（視頻截圖）