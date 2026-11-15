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李強會泰總理 稱將加速鐵路建設 曼谷宣布簽署8合作文件

記者廖士鋒／綜合報導
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中國國務院總理李強（左）14日在曼谷會見泰國國王瓦吉拉隆功（右二）。 （...
中國國務院總理李強（左）14日在曼谷會見泰國國王瓦吉拉隆功（右二）。 （新華社）

AI摘要

文章摘要整理：

李強訪泰期間與阿努廷會談，推動中泰鐵路及多領域合作，泰方則宣布簽署8項文件，雙方並強調經貿與人文交流升級。

中國總理李強13日到訪泰國，並與泰國總理阿努廷舉行會談。李強表示，中方願同泰方實施好中泰鐵路等重大項目，拓展金融、新能源、半導體、人工智慧（AI ）等合作，泰國政府則宣布雙方簽署8項合作文件，包含對榴槤制定了新的植物檢疫議定書等。

李強13日至15日到訪泰國，是7年來首次中國總理訪泰。據中國外交部，李強於13日下午乘包機抵達曼谷，阿努廷親自到機場迎接。李強表示，兩國總理在4個月內實現互訪，充分彰顯雙邊關係的高水平。中方願同泰方用好外長和防長「2加2」戰略對話、經貿聯委會等機制，深挖各領域合作潛力。

李強指出，中方願同泰方推進高質量共建「一帶一路」，實施好中泰鐵路等重大項目，加緊磋商新版經貿合作5年規畫，推動地理標誌產品早日實現互保，拓展金融、新能源、半導體、人工智慧等合作。中方願進口泰方更多優質產品，鼓勵企業赴泰投資，希望泰方為企業提供公平、穩定、可預期的環境。他還提及雙方要加大打擊違法犯罪活動，增強民眾對中泰合作的獲得感。

中泰鐵路第一階段全長250公里，原定明年通車，但該鐵路官網顯示，至今年8月底，進度僅56.75%，15個合約中，有4個還未啟動。第二階段工程將通往寮國連接中寮鐵路，預計2030年完工。落後的原因在泰國方面的土建工程、徵地拆遷和財政安排出現狀況‌。

泰國政府則宣布雙方簽署8項合作文件，包含向中國出口新鮮蛇皮果和榴槤制定了新的植物檢疫議定書，還有職業教育和汽車行業的備忘錄，提供泰國學生現代技術的實際經驗，另簽署了安全合作備忘錄，但雙方均未介紹細節，同時取消對領事人員數量的限制，此外還包含1份永續水資源管理備忘錄。阿努廷還跟進了中方採購50萬噸泰國大米情況，其中首批4萬噸已經售出。

14日兩人還在曼谷文華東方酒店共同主持「中泰企業家座談會」。李強與泰國國會主席兼下議長索蓬會見時也表示，中方願同泰方深化經貿往來，加快推進中泰鐵路建設，鼓勵兩國企業開展新能源、電子資訊等新興領域合作。

此外，李強14日在曼谷會見泰國國王瓦吉拉隆功，並轉達習近平對瓦吉拉隆功的親切問候。

李強表示，去年，瓦吉拉隆功對中國進行國事訪問，會晤習近平，就推進中泰命運共同體建設達成重要共識，指中泰經貿合作逆勢增長，尤為難能可貴。中方願同泰方一道，遵循兩國元首戰略引領，繼續密切交往，拓展投資、科技創新、新能源汽車等領域合作，深化人文交流，助力兩國經濟社會發展，增進兩國人民福祉。

瓦吉拉隆功表示，李強訪泰有利於進一步鞏固泰中傳統友誼，深化兩國務實合作。

李強預定15日離開泰國轉赴馬尼拉出席第29次中國—東協領導人會議。

泰國總理阿努廷（左）13日在曼谷素萬納普國際機場迎接中國總理李強（右）到訪。 ...
泰國總理阿努廷（左）13日在曼谷素萬納普國際機場迎接中國總理李強（右）到訪。 （新華社）

精華 FAQ

  • 李強表示，中方願加速推進中泰鐵路等重大項目，並拓展金融、新能源、半導體與人工智慧等合作，同時加緊新版經貿合作5年規畫磋商，鼓勵中國企業赴泰投資。

  • 泰國政府宣布雙方簽署8項合作文件，內容包括新鮮蛇皮果與榴槤植物檢疫議定書、職業教育、汽車產業、安全合作、取消領事人員限制，以及永續水資源管理等。

  • 中泰鐵路第一階段全長250公里，原訂明年通車，但截至今年8月底進度僅56.75%，15個合約中仍有4個未啟動，延宕主因是泰方土建、徵地拆遷與財政安排問題。

泰國 李強 人工智慧

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