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中韓外長會談 交換朝鮮半島局勢意見

記者陳宥菘／綜合報導
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中國外交部長王毅（右）13日在北京與南韓外長趙顯舉行會談。（取材自中國外交部網站...
中國外交部長王毅（右）13日在北京與南韓外長趙顯舉行會談。（取材自中國外交部網站）

AI摘要

文章摘要整理：

王毅與趙顯在北京會談，除就朝鮮半島局勢交換意見外，也談及中韓關係回穩、APEC互動及未來在建交35周年框架下深化合作。

中國外交部長王毅13日在北京釣魚台國賓館與到訪的南韓外長趙顯舉行會談，雙方就朝鮮半島局勢交換意見。韓聯社報導，趙顯於會談表示，半島問題關乎南韓切身利益，半島和平與穩定符合韓中兩國的共同利益。韓方願同中方繼續加強戰略溝通，推動韓半島局勢取得積極進展。

這是王毅與趙顯自今年8月在首爾會晤後，再次舉行會談。新華社報導，王毅表示，去年底以來，中國國家主席習近平與南韓總統李在明成功互訪，推動中韓關係重回改善發展的正確軌道，今年兩國貿易額再創新高，人員往來將達到千萬人次。

他說，中韓是搬不走的近鄰，保持睦鄰友好是彼此的正確選擇。雙方堅持與鄰為善、以鄰為伴，保持各層級溝通對話，深化各領域務實合作，促進地區和平與發展。中方始終重視中韓關係，願同韓方進一步增進互信，不斷做大共同利益。

據中方通稿，趙顯表示，韓中兩國元首實現互訪以來，雙邊關係得到恢復和發展，雙方貿易額、人員往來大幅增加，表明兩國領導人達成的重要共識得到充分落實。南韓政府尊重「一個中國政策」的立場不會改變。

談及APEC，王毅表示，亞太經合會（APEC）領導人非正式會議即將在深圳舉行，李在明總統已確認與會。韓方去年成功舉辦APEC會議，相信也會為APEC深圳會議作出貢獻。趙顯說，兩國元首的交往從慶州到北京，即將在深圳再次會見，將推動雙邊關係達到新的高度。明年是韓中建交35周年，韓方願同中方共同推進雙邊合作。

精華 FAQ

  • 王毅與趙顯在北京釣魚台國賓館會談，重點就朝鮮半島局勢交換意見，並就雙邊關係、APEC互動與未來合作方向進行溝通。

  • 王毅表示，去年底以來兩國元首成功互訪，推動中韓關係回到改善發展軌道，今年貿易額再創新高，人員往來也將達到千萬人次。

  • 趙顯表示韓方尊重「一個中國政策」立場不變，也希望在兩國元首即將於深圳APEC再會的基礎上，推動雙邊關係提升，並迎接明年建交35周年合作。

南韓 王毅 釣魚台

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