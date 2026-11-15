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對峙外機20分鐘 解放軍曝逼退畫面 「做好一換一準備」

記者陳宥菘／綜合報導
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外機無視警告進入射程，解放軍飛行員極限對峙20分鐘。（視頻截圖）
外機無視警告進入射程，解放軍飛行員極限對峙20分鐘。（視頻截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

中國官媒披露解放軍飛行員與外國軍機在邊境空域對峙20分鐘，最終以極限距離逼退對方，並強調外機抵近挑釁已成常態。

中國官媒「央視軍事」頻道發布影片，披露解放軍飛行員與外國軍機對峙20分鐘畫面，稱外機超低空、貼海面接近中方領空，解放軍飛行員極限距離逼退。但報導未透露對方飛機所屬國家及具體機型等。報導並稱，中國邊境空域外機抵近挑釁是常態。

環球網14日轉發「央視軍事」頻道「蒼穹密碼」片段。3分45秒的影片提到，外國軍機以超低空方式貼近海面飛行，直到接近中國空域責任區才突然爬升，壓縮解放軍預警與反應時間。

影片表示，戰鬥警報響起時，戰備值班的解放軍航空兵某旅飛行員步佳文和張敏捷迅速駕機升空。面對意圖不明的外機，飛行員迅建打擊陣位並發出警告，指對方進入領空，「立即遠離，否則將遭到攔截」。

影片表示，中方接連喊話沒有改變對方的航線，對峙局面一觸即發。飛行員張敏捷說，「其實腦子裡邊唯一想的是，在有限的時間內，我怎麼做好把彈打出去這個準備。如果說它一出現尾煙，我這邊就馬上把保險解除，我就把我的導彈打前面那一架，一換一。」

飛行員步佳文則稱，「像這種它過來以後，我們肯定會有上去要卡位的飛機，雙方都是在對方的射程之內，也就是說誰先開火的話，另一方肯定是跑不掉的。」

報導稱，在武器包線（有效接戰區）內，冒著被隨時擊落的風險，「20分鐘的極限對峙，距離被一再壓縮，最終外機調轉脫離」。文末稱，邊境空域外機抵近挑釁是常態，緊急戰鬥起飛對空軍飛行員而言更是日常，「寸土不讓」4字寫在每次升空攔截軌跡中。

外機無視警告進入射程，解放軍飛行員極限對峙20分鐘。（視頻截圖）
外機無視警告進入射程，解放軍飛行員極限對峙20分鐘。（視頻截圖）

精華 FAQ

  • 報導描述解放軍飛行員與外國軍機在邊境空域對峙20分鐘的過程，中方稱以緊急升空、喊話與卡位方式逼退對方，避免外機進一步接近領空。

  • 影片稱外機以超低空、貼海面方式接近中國空域責任區，並在臨近時突然爬升，藉此壓縮解放軍的預警與反應時間，增加攔截難度。

  • 飛行員表示已做好在有限時間內應對的準備，甚至提到一換一的極端情境；他們認為雙方都在對方射程內，若先開火，另一方也難以脫身。

邊境 解放軍

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