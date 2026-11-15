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中國自主研製10噸級電動客機 完成有人駕駛首飛

記者潘維庭／綜合報導
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中國自主研製的10噸級電動商用飛機CE-25A，14日在山東濱州完成首次有人駕駛...
中國自主研製的10噸級電動商用飛機CE-25A，14日在山東濱州完成首次有人駕駛智能飛行。（取材自新華網）

AI摘要

文章摘要整理：

中國自主研製的10噸級電動商用飛機CE-25A在山東濱州完成首次有人駕駛智能飛行，並已累計展開多次無人驗證、進入適航申請程序。

從中國商飛透露，中國自主研製的10噸級電動商用飛機CE-25A，14日在山東濱州完成首次有人駕駛智能飛行。

據新華社客戶端報導，當天CE-25A飛機搭載2名飛行員、1名試飛工程師，飛機狀態正常，各項指標符合預期。這是繼CE-25A飛機今年2月2日無人駕駛智能首飛之後，該機研製上再邁出堅實的一步。

中國民航網指，此次飛行試驗57分46秒，其中空中飛行16分38秒、60.4公里，飛機狀態正常，各項指標符合預期。

CE-25A是中國商飛研製的第一款電動商用飛機，主要用於城市間商業飛行，可載19名乘客，最大起飛重量10噸，巡航時速300公里，巡航高度2400公尺，航程400公里。

CE-25A飛機由中國商飛聯合寧德時代、上海交通大學等共同研製，累計開展19次無人自主飛行驗證；中國民航局已受理CE-25A型號合格證申請。

CE-25A的「C」意指China，中國商飛COMAC的首字母；「E」代表電動，由翼上分佈式電涵道推進系統提供動力；「25」代表遵循大陸中國民航CCAR-25部運輸類飛機適航規章，與商用大飛機安全性要求一致；「A」代表首款產品。

精華 FAQ

  • CE-25A於14日在山東濱州完成首次有人駕駛智能飛行，飛行時間57分46秒，空中飛行16分38秒、約60.4公里，整體狀態正常且各項指標符合預期。

  • CE-25A是中國商飛研製的首款電動商用飛機，主要用於城市間商業飛行，可載19名乘客，最大起飛重量10噸，巡航時速300公里、航程400公里。

  • CE-25A由中國商飛聯合寧德時代、上海交通大學等共同研製，已累計完成19次無人自主飛行驗證；中國民航局也已受理其型號合格證申請。

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