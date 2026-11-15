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福斯SSP平台遇瓶頸 中國品牌搶攻豪華車市空窗期

記者林宸誼／即時報導
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文章摘要整理：

福斯SSP平台因軟體與架構整合瓶頸持續延後，奧迪A4 e-tron投產恐推遲至2029年，讓中國品牌與BMW i3等競爭對手擴大搶攻高階豪華車市場的時間窗。

福斯集團SSP平台持續遭遇研發瓶頸，純電車型奧迪A4 e-tron投產將延後至2029年，先前該車款曾計畫於2028年投產，是SSP平台首發車款之一。受此影響，給予BMWi3、中國品牌搶占豪華車市場更長的空窗期。

福斯集團規畫SSP平台（Scalable Systems Platform，可擴展系統平台）於2021年公布，目標將逐步取代MEB、PPE純電平台，同時取代MQB、MLB、MSB等燃油車架構，實現單一架構覆蓋全級別、全動力產品線，目標累計承載超過4,000萬輛新車架構。

汽車之家報導，軟體短板是SSP一拖再拖的主要原因。福斯集團軟體公司CARIAD負責開發有關智慧化的相關技術，原定2025年交付軟體底座，專案進度嚴重落後。

福斯轉而牽手Rivian，為海外市場車型提供電子電氣與軟體核心方案，同時評估將中國市場專屬CEA架構對外輸出的可行性。

而奧迪A4 e-tron延期有專屬原因。為守住A4經典的座艙比例、坐姿與空間體驗，奧迪要求對SSP基底做大量客製化修改：不再採用純電平台常見的全平地板，為前後排設置獨立腿部空間，逼迫團隊重新優化電池包與高壓零件布局。

此外，奧迪捨棄初始方案，改用48V電氣系統，支撐更高算力的車用硬體。此方案增加開發工作量，還要同步調整和Rivian共同開發的電子電氣架構，加上平台結構改動，進一步抬高研發難度，與集團精簡通用零件的方向形成衝突。

福斯集團原本計畫依託SSP平台追平的高階智駕、智能座艙能力，如今至少晚三年落地，而小鵬、理想、問界等品牌已完成多輪技術迭代，在人民幣30萬元（約4.5萬美元）以上高階市場搶占傳統豪華品牌的缺口。

精華 FAQ

  • 關鍵在於軟體底座開發進度嚴重落後，CARIAD原定2025年交付卻未如期完成，導致SSP平台無法按計畫推進量產與整車導入。

  • 奧迪為保留A4經典座艙比例與乘坐體驗，要求平台大幅客製化，並改用48V電氣系統，連同電池與電子電氣架構一起重整，讓研發難度明顯上升。

  • 福斯原本想靠SSP補上高階智駕與智能座艙，但至少晚3年落地，反而讓小鵬、理想、問界等中國品牌持續在30萬元以上市場擴大優勢。

MLB

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