國足VS.大馬 中球員被踹臉引爆數十人推搡 裁判僅判黃牌

張玉寧在禁區內遭馬來西亞後衛從身後故意蹬踏腳踝痛苦倒地。(取材自央視新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 國足在肇慶邀請賽2比0擊敗馬來西亞，但比賽中多次惡意犯規與肢體衝突不斷，陳俊仁踢球擊中楊希面部後，裁判僅出示黃牌引發爭議。

國足14日晚間在肇慶國際足球邀請賽以2比0擊敗馬來西亞，但場上發生多次惡意犯規與大規模衝突。比賽第44分鐘，馬來西亞球員陳俊仁在裁判鳴哨後的死球狀態下，竟故意起腳將球狠狠踢向倒地的國足球員楊希面部，引爆雙方數十人推搡對峙，南韓 主裁判高亨進回看VAR後僅對陳俊仁與國足助教周挺各出示一張黃牌，判罰尺度引發強烈爭議。

上游新聞報導，國足開賽20分鐘內由王鈺棟頭球破門及張玉寧挑射取得2比0領先後，比分落後的馬來西亞球員出現急躁情緒。第36分鐘，張玉寧在禁區內遭馬來西亞後衛從身後故意蹬踏腳踝痛苦倒地並下場治療，主裁判未作任何吹罰。

第41分鐘，楊希邊路突破後遭馬來西亞球員陳丹善踢倒，裁判僅口頭警告未出牌。緊接著第44分鐘楊希再次倒地後，陳俊仁在死球狀態下變向發力將球重重踢中楊希面部，離事發點最近的王鈺棟第一個衝上前拽住對方衣領，張玉寧與國足教練組也迅速衝入場內拉扯對峙，比賽一度中斷。

針對主裁判回看VAR後僅對陳俊仁及國足助教周挺出示黃牌、未直接判罰紅牌的決定，解說員詹俊直言：「上半場表現最差的是南韓主裁判高亨進，其次是不斷惡意犯規的馬來西亞球員」。

下半場補時階段，馬來西亞球員蒂爾尼再與楊希發生衝突，領到第二張黃牌被紅牌罰下。賽後，馬來西亞主帥陳清和拒絕就衝突向中國隊道歉，強調：「這次衝突主要是因為比賽的強度以及雙方的勝負欲望。足球比賽中，這種事情是經常有的。我們應該把注意力放在踢球上。」國足主帥邵佳一則未直接評論衝突細節，僅表示隊員需克服疲勞，並將於11月17日迎戰巴林隊。