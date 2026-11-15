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國足終結3連敗 2：0贏馬來西亞「二軍」球迷從希望到絕望

中國新聞組／北京15日電
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11月14日，中國隊球員拜合拉木·阿卜杜外力（右二）在比賽中護球。(新華社)
11月14日，中國隊球員拜合拉木·阿卜杜外力（右二）在比賽中護球。(新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

中國男足在邵佳一帶領下2比0擊敗人手不整的馬來西亞，止住3連敗並重回世界第95位，但下半場表現走樣也引發球迷與輿論批評。

經歷熱身賽3連敗低潮後，由邵佳一執教的中國男足14日晚間在肇慶國際足球邀請賽，憑藉王鈺棟與張玉寧上半場建功，現場1.5萬名球迷助威下，主場2比0擊敗馬來西亞隊，不僅終結連敗與進球荒、延續46年11場對戰不敗紀錄，世界排名也回升至第95位，下場將於17日迎戰巴林。

綜合媒體報導，這場勝利對剛在9月至10月國際比賽日接連不敵紐西蘭巴勒斯坦及塔吉克、陷入3連敗爭議的中國男足至關重要。此役征戰亞運會的多位主力國腳回歸，首發陣容相較上一場0比1負於塔吉克時大幅更換9人，僅保留王上源與劉洋。但此次馬來西亞隊多數主力並未參賽，被外界視為「二軍」，國足此次贏球，也被認為沒什麼值得吹噓的。

11月14日，中國隊球員王鈺棟（右）和馬來西亞隊球員戴恩·科爾斯在比賽中爭頂。(...
11月14日，中國隊球員王鈺棟（右）和馬來西亞隊球員戴恩·科爾斯在比賽中爭頂。(新華社)

開場僅10分鐘，王鈺棟接應林良銘右路傳中高高躍起頭槌破網，攻入國足近4場首球，場邊的邵佳一隨即豎起大拇指並不停鼓掌；第19分鐘，張玉寧接王上源挑傳反越位成功再下一城，打進個人國家隊第10球，邵佳一激動振臂高呼為隊員鼓勁。

然而比賽進入下半場後，中國隊體能下滑遭對手全面壓制，第77分鐘徐彬解圍險釀烏龍助攻，幸好馬來西亞單刀進球被判越位無效，門將李昊亦兩度撲救化險為夷，馬來西亞球員蒂爾尼則於第90分鐘領到紅牌。

對於上下半場判若兩隊的表現，邵佳一賽後解釋：「這很正常，這也是我們在賽前決定下半時要大幅輪換陣容的原因。從客觀上來看，我們的隊員已經很疲勞了，因為他們剛剛結束了30輪中超聯賽的爭奪，而對手剛剛踢了6場聯賽，從身體狀態上來講完全不可比擬，所以這的確是我們的劣勢。」

邵佳一也坦言不能因勝而樂觀：「因為對手有將近20名球員沒有來，在這樣的前提下，他們還能具備這樣的實力，這就是現階段的亞洲足球。所以我們對任何一支隊伍、任何一場比賽都不能掉以輕心。我們接下來也會盡快調整，希望在17號還能奉獻這樣的表現。」

報導指出，這場2比0終結三連敗和進球荒，雖然讓國足找回自信，但是球迷「從希望到絕望」來自領先後守不住節奏的表現，導致輿論仍有批評「只是暫時穩了」的聲音。

此次作客的馬來西亞隊因配合柔佛DT隊征戰亞冠聯賽未徵召11名主力，加上另有6名入選球員傷退，陣容明顯縮水，賽前世界排名第133位。

中國男足此役獲勝後進帳3.69個積分，總分1245.59分超越1243.70分的巴林升至世界第95位，兩隊將於11月17日正面交鋒。

11月14日，中國隊球員徐彬（右）和馬來西亞隊球員艾哈邁德·哈齊克·庫蒂·阿巴在...
11月14日，中國隊球員徐彬（右）和馬來西亞隊球員艾哈邁德·哈齊克·庫蒂·阿巴在比賽中爭頂。(新華社)

精華 FAQ

  • 國足在肇慶國際足球邀請賽以2比0擊敗馬來西亞，終結熱身賽3連敗與進球荒，並延續對戰11場不敗紀錄，同時世界排名回升至第95位。

  • 國足開場後把握機會，王鈺棟第10分鐘頭槌破門，張玉寧第19分鐘反越位成功再下一城，兩球都出現在上半場，讓主隊早早建立優勢。

  • 因為馬來西亞多名主力缺陣，被視為『二軍』出戰，而且國足下半場體能下滑、場面被壓制，甚至出現險些失守情況，所以外界認為只是暫時穩住。

巴勒斯坦 紐西蘭 亞運

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