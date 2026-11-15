我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新台灣國策智庫民調：沈伯洋支持度46.3％ 領先蔣萬安42.2％

不明腸胃病 腫瘤已潛伏10年 她一個詞概括抗癌成功秘訣

「英雄聯盟」中韓大戰 中國300多家影院通宵直播賽事

中國新聞組／北京15日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
影院直播英雄聯盟總決賽。（取材自微博）
影院直播英雄聯盟總決賽。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

英雄聯盟S16全球總決賽因BLG對戰GEN掀起中國影院通宵觀賽熱潮，300多家影院、2000多場次直播，多地IMAX與CINITY廳迅速售罄。

英雄聯盟2026年S16全球總決賽15日凌晨3點在紐約上演巅峰對決，由BLG戰隊迎戰GEN戰隊，掀起中國影院通宵觀賽熱潮。官方直播活動覆蓋全國110餘座城市、300餘家影院、2000餘場次，票價多為69、79元（約10.3至11.8美元），目前包括杭州29個場次中28場售罄、成都售票率超99%，上海、廣州、福州及無錫等地多家影院頂配影廳均已滿場售罄。

江南晚報報導，這波觀賽規模創下歷年新高，主因在於去年S15總決賽兩隊皆為南韓隊，而今年BLG(Bilibili Gaming)連斬HLE、DK、T1三支LCK強隊闖進決賽，對決GEN(Gen.G Esports)，中韓大賽帶動關注度倍增。

回顧電競進影院歷程，早在2013年S3決賽便有影院試水直播；2024年IMAX首次引入S賽時覆蓋88城158家影院；2025年S15擴至近百城219家影院，今年進一步擴大至300餘家影院、2000餘場次。此外，國家電影局與市場監管總局今年6月聯合印發「促進電影院多樣化經營通知」，鼓勵影院拓展多元化經營，各地也積極探索「電影+」融合模式。

此次官方影院觀賽時間統一為11月15日凌晨2時40分至7時40分，唯一購票入口為微信「影競聯盟」小程序，採拼團包場模式，人數達標才鎖定場次並開啟直播，開場前24小時以上可退票、不足24小時不可退改。

報導指出，各地影廳尤其是IMAX激光、CINITY LED與杜比全景聲等頂配廳最為搶手，其中杭州一影城642人大廳滿場，浙影時代影城（西湖文化廣場店）店長趙曉花表示：「總決賽的團，本來只開了一場CINITY LED廳，沒想到，很快就滿了，又申請加了一場IMAX，300多座的廳，也全部滿了。」

上海一家466個座位的影院工作人員亦指出，今年首次做賽事直播場次，開票沒幾天便已售罄。由於部分影城已表示不再加廳，相關單位也提醒，社交平台上出現的「黃牛票」缺乏官方保障並存在詐騙風險，不建議透過非官方渠道交易。

精華 FAQ

  • 主因是BLG連續擊敗多支LCK強隊晉級，形成備受矚目的中韓對決，再加上官方擴大影院直播規模，讓觀賽需求在短時間內集中爆發。

  • 活動覆蓋全國110餘座城市、300餘家影院與2000餘場次，票價多為69、79元；杭州、成都及上海等地多個影廳迅速售罄，部分場次滿場。

  • 購票只能透過微信「影競聯盟」小程序，採拼團包場模式，達標才鎖定場次；非官方黃牛票缺乏保障，且可能涉及詐騙，風險較高不建議交易。

上一則

國足終結3連敗 2：0贏馬來西亞「二軍」球迷從希望到絕望

下一則

「英雄聯盟」總決賽 中BLG打破魔咒 擊敗南韓GEN奪冠

延伸閱讀

打破恐韓魔咒 中國BLG戰隊稱霸英雄聯盟 全網狂歡

打破恐韓魔咒 中國BLG戰隊稱霸英雄聯盟 全網狂歡
5台語老片紐約放映 諜報、英雄重現

5台語老片紐約放映 諜報、英雄重現
假直播真帶貨…20萬人看一場假乒乓球賽 主播下一秒賣面膜

假直播真帶貨…20萬人看一場假乒乓球賽 主播下一秒賣面膜
電影宣傳出奇招 真人住廣告牌

電影宣傳出奇招 真人住廣告牌

熱門新聞

由李嘉誠之子李澤楷（見圖）創立的富衛集團旗下FWD Private（百慕達），簽發保額高達3.18億美元的人壽保單獲金氏紀錄認證。(取材自維基百科)

李澤楷公司賣出「全球最貴」人壽保單 3.18億美元破金氏紀錄

2026-11-10 21:05
媽媽把豆芽菜都夾給女兒吃，自己一直吃白飯。（取材自微博）

重慶母帶女兒點6元豆芽卻連吃7碗飯 店主這舉動看哭網友

2026-11-07 06:30
黃樂真實年齡曝光？網傳中學照成為各方推測線索。(取材自微博「訊號與雜訊001」)

黃樂「中學嫩照」流出：湖南人、年紀小黃仁勳14歲

2026-11-11 03:53
康偉（右四）、黃樂（右三）曾到「中汽創智」公司訪問。（圖/中汽創智官網）

中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施

2026-11-10 08:46
河南61歲男子自行摸索網購，首次大手筆下單15噸紅薯，打算加工成粉條，讓女兒直呼沒想到父親膽子這麼大。（取材自荔枝新聞）

河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大

2026-11-10 07:30
黃樂與丈夫康偉（左）合影。（取材自中汽創智官網）

黃樂丈夫竟是牽線人 默許妻與黃仁勳交往 甚至開玩笑說是私人助理

2026-11-12 08:15

超人氣

更多 >
路透再釋黃仁勳與黃樂同框照 摟肩扶腰笑開懷

路透再釋黃仁勳與黃樂同框照 摟肩扶腰笑開懷
SpaceX星艦太空船首度被筷子接住 寫下太空里程碑

SpaceX星艦太空船首度被筷子接住 寫下太空里程碑
民主黨確定拿下阿拉斯加 執政州數將達30個

民主黨確定拿下阿拉斯加 執政州數將達30個
黃仁勳辭執行長 馬斯克：Nvidia將失去部分關鍵交易

黃仁勳辭執行長 馬斯克：Nvidia將失去部分關鍵交易
魯比歐選後首場演講被女兒搶鋒頭 他驕傲：不知遺傳誰

魯比歐選後首場演講被女兒搶鋒頭 他驕傲：不知遺傳誰