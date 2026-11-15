「英雄聯盟」中韓大戰 中國300多家影院通宵直播賽事

影院直播英雄聯盟總決賽。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 英雄聯盟S16全球總決賽因BLG對戰GEN掀起中國影院通宵觀賽熱潮，300多家影院、2000多場次直播，多地IMAX與CINITY廳迅速售罄。

英雄聯盟2026年S16全球總決賽15日凌晨3點在紐約上演巅峰對決，由BLG戰隊迎戰GEN戰隊，掀起中國影院通宵觀賽熱潮。官方直播活動覆蓋全國110餘座城市、300餘家影院、2000餘場次，票價多為69、79元（約10.3至11.8美元），目前包括杭州29個場次中28場售罄、成都售票率超99%，上海、廣州、福州及無錫等地多家影院頂配影廳均已滿場售罄。

江南晚報報導，這波觀賽規模創下歷年新高，主因在於去年S15總決賽兩隊皆為南韓隊，而今年BLG(Bilibili Gaming)連斬HLE、DK、T1三支LCK強隊闖進決賽，對決GEN(Gen.G Esports)，中韓大賽帶動關注度倍增。

回顧電競進影院歷程，早在2013年S3決賽便有影院試水直播；2024年IMAX首次引入S賽時覆蓋88城158家影院；2025年S15擴至近百城219家影院，今年進一步擴大至300餘家影院、2000餘場次。此外，國家電影局與市場監管總局今年6月聯合印發「促進電影院多樣化經營通知」，鼓勵影院拓展多元化經營，各地也積極探索「電影+」融合模式。

此次官方影院觀賽時間統一為11月15日凌晨2時40分至7時40分，唯一購票入口為微信「影競聯盟」小程序，採拼團包場模式，人數達標才鎖定場次並開啟直播，開場前24小時以上可退票、不足24小時不可退改。

報導指出，各地影廳尤其是IMAX激光、CINITY LED與杜比全景聲等頂配廳最為搶手，其中杭州一影城642人大廳滿場，浙影時代影城（西湖文化廣場店）店長趙曉花表示：「總決賽的團，本來只開了一場CINITY LED廳，沒想到，很快就滿了，又申請加了一場IMAX，300多座的廳，也全部滿了。」

上海一家466個座位的影院工作人員亦指出，今年首次做賽事直播場次，開票沒幾天便已售罄。由於部分影城已表示不再加廳，相關單位也提醒，社交平台上出現的「黃牛票」缺乏官方保障並存在詐騙風險，不建議透過非官方渠道交易。