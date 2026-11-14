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打破恐韓魔咒 中國BLG戰隊稱霸英雄聯盟 全網狂歡

中國新聞組／北京15日電
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2026「英雄聯盟」世界賽，中國LPL戰隊BLG擊敗南韓強隊GEN，隊史首冠到手...
2026「英雄聯盟」世界賽，中國LPL戰隊BLG擊敗南韓強隊GEN，隊史首冠到手。（取材自LoL Esports官網）

AI摘要

文章摘要整理：

BLG在2026英雄聯盟全球總決賽以3：1擊敗GEN奪冠，並史無前例一穿四淘汰全部LCK隊伍，Knight更拿下FMVP，帶動中國電競全網狂歡。

2026英雄聯盟全球總決賽(S16)北京時間今凌晨3時進行，中國戰隊BLG以3：1擊敗南韓戰隊GEN，不僅奪得隊史首個S賽世界冠軍，更完成了史無前例的一穿四LCK壯舉，連續擊敗並淘汰了全部四支南韓LCK賽區的代表隊，這在S賽歷史上尚屬首次，也打破中國「恐韓」魔咒。BLG隊中路選手Knight(卓定)獲得本屆世界賽FMVP(決賽最有價值選手)，打破長達13屆由南韓選手壟斷紀錄，成為LPL史上首位奪得S賽冠軍的中國籍中路選手。

2026「英雄聯盟」世界大賽冠軍戰於美國紐約布魯克林的巴克萊中心(Barclays Center)登場，由中國LPL賽區BLG對決南韓LCK賽區GEN，爭奪今年的世界冠軍，決賽採BO5(五局三勝制)，BLG在先失一局的情況下連扳三局，最終以3：1擊敗GEN奪冠。

其中在關鍵的第四局決勝局中，BLG在前期下路被Ruler單殺的不利局面下耐心運營，19分鐘下河道抓住GEN陣型破綻先手開團奠定優勢，隨後穩健控龍、拿大龍，Bin神兵天降切掉Ruler鎖定勝局。中國BLG自此完成對LCK四支隊伍的一穿四壯舉並奪得隊史首冠。 

BLG在本屆S16從瑞士輪生死戰起，先後淘汰了HLE(瑞士輪2：0)、DK(八強3-：)、T1(半決賽3：1)和GEN(決賽3：1)，成為S賽歷史上首支單屆淘汰全部LCK參賽隊伍的冠軍戰隊。被淘汰的四支隊伍分別是MSI冠軍HLE、電競世界盃冠軍DK、S賽三連冠霸主T1以及LCK夏季賽冠軍GEN，BLG的這個冠軍被普遍認為是LPL乃至S賽史上含金量最高的冠軍之一，也終結了LPL賽區在S賽BO5中對T1長達13年的全敗紀錄。 

BLG此次不僅終結中國隊「恐韓」與T1魔咒，隊中路選手Knight獲得本屆世界賽FMVP，打破長達13屆由南韓選手壟斷紀錄，成為LPL史上首位奪得S賽冠軍的中國籍中路選手。

奪冠消息傳來後，中國官媒新華社、中國新聞網等紛紛發文祝賀，話題「中國戰隊時隔5年再捧冠軍獎盃」衝上微博熱搜第一。相關社群平台也展開慶祝活動，嗶哩嗶哩(B站)慶祝旗下戰隊奪冠，在11月15日12:00至16日12:00間，用戶上B站搜索「大會員」即可免費領取大會員，全站同步開啟抽獎狂歡。英雄聯盟端遊與手遊均推出冠軍皮膚寶箱、臻彩、半價促銷等系列奪冠慶典活動，全網狂歡。 

2026「英雄聯盟」世界賽，中國LPL戰隊BLG擊敗南韓強隊GEN，隊史首冠到手...
2026「英雄聯盟」世界賽，中國LPL戰隊BLG擊敗南韓強隊GEN，隊史首冠到手。（取材自LoL Esports官網）

中國BLG對戰中。（取材自微博）
中國BLG對戰中。（取材自微博）

精華 FAQ

  • BLG在北京時間今凌晨於紐約巴克萊中心舉行的S16決賽中，以3：1擊敗南韓LCK賽區的GEN，拿下隊史首座S賽世界冠軍，並完成這次被視為極具歷史意義的奪冠之路。

  • 它指BLG在同一屆世界賽中，連續淘汰HLE、DK、T1與GEN 4支LCK代表隊，成為S賽歷史上首支單屆清空所有LCK參賽隊伍並奪冠的戰隊。

  • Knight奪下本屆世界賽FMVP，打破長達13屆由南韓選手壟斷的紀錄，也成為LPL史上首位拿到S賽冠軍的中國籍中路選手，象徵中國賽區的重要突破。

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